Rakvere teatri uuslavastused Haapsalus

Rakvere teater toob järgmisel nädalal Haapsallu kaks oma värskeimat lavastust – Andrus Kivirähki „Sirli, Siim ja saladused” lastele ning Ray Cooney komöödia „Oi, Johnny” suurtele.

Mari Antoni lavastatud ja Urmas Lennuki dramatiseeritud „Sirli, Siim ja saladused” viib vaatajaid rändama kõige sügavamate unistuste maailmadesse, kus kõik on võimalik. Unistavad kõik – mitte ainult lapsed. Laval lahti rulluvad maailmad on värvilised, fantaasiarohked ja endassehaaravad, tekitades tunde, et imed on päriselt olemas. Sirli (Grete Jürgenson) unistab pilvebaleriiniks saamisest, tema väikevend Siim (Imre Õunapuu) aga võlumisest. Küll oleks tore, kui saaks terve päeva ainult unistamisega tegeleda! Aga ei saa, sest tuleb käia koolis ja õppida matemaatikat, kodus tuleb ema-isa aidata. Ja kui eemalt ilmub kuri härra Lammas, kes tahab lustivate lastega pahandada, tuleb tema eest peitu pugeda.

Etendus Haapsalu kultuurikeskuses kolmapäeval, 3. veebruaril kell 12. Teistes osades Liisa Aibel, Silja Miks, Peeter Rästas ja Elar Vahter.

Sama päeva õhtul kell 19 etendub Ray Cooney komöödia „Oi, Johnny”, mis on hoogne lugu, kus ühest valest pääsemiseks tuleb leiutada üha uusi ja uusi, mässides end aina enam valede sasipuntrasse. Mõte ja jalad peavad töötama välkkiirelt, et mitte vahele jääda.

Lavastuse peategelane Johnny on suures hädas. See selgub juba esimestel minutitel, kui publik saab teada, et John Smith, Londoni taksojuht, ei ole ööseks koju tulnud. Olukorra teeb eriti täbaraks see, et John’i ootavad murelikult koju kõrvutiasuvates piirkondades kahes kodus kaks naist, Mary ja Barbara, mõlemad tema abikaasad. Loomulikult ei tea naised teineteise olemasolust midagi. Kui John Smith saab koju jõudes aru, et tema peensusteni kalkuleeritud graafik on õnnetuse tõttu koost lagunenud ja saladus ähvardab ilmsiks tulla, läheb lahti võidujooks, et olukorrast puhtalt välja tulla.

Lavastaja Peeter Raudsepp: „Vähemalt selle kaks tundi, mis meie lugu kestab, saab tegelane elada uljalt ja panna kõik oma fantaasiad ja elujõu mängu.” Publikut naerutavad Margus Grosnõi, Ülle Lichtfeldt, Anneli Rahkema, Eduard Salmistu, Madis Mäeorg, Märten Matsu ja Tarmo Tagamets.