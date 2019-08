Galerii: Haapsalu pitsipäev Mihkli pargis

Pühapäeval, 18. augustil kogunesid käsitöömeistrid Haapsalus suurele käsitööpeole, kus saab kudumisõpetust ja lõnga ning panna proovile oma võimeid.

Pitsipäeva selle nimetuse all korraldab Haapsalu pitsikeskus juba kaheksandat aastat. Esimest korda juhtus see 2012. aasta augustis, mil pitsi kooti Haapsalu promenaadil. Haapsalu pitsimeitstrite suvised kokkusaamised on aga palju vanemad kui napp kaheksa aastat. 1997. aasta 16. augustil koguneti esimest korda rätipäeval, mis hiljem muutus sallipäevaks, aga vahele ei ole sellest ajast peale jäänud ükski suvi – 22 aastat on augustis tuldud toast välja linlaste silme alla Haapsalu pitsi kuduma.

Pitsipäeva lahutamatu osa on võistukudumine, kus vilunud meistrid võtavad mõõtu ja panevad oma võimed proovile. Igaks suveks luuakse uus muster, mida mitte ükski võistleja ei tunne.

Haapsalu pitsikeskuse avamisest peale on pitsipäeva peetud seal ja Mihkli pargis, mis asub keskuse vastas. Kuigi aastatega on programm paika loksunud, pakutakse iga kord ka midagi uut, seekord trükisooja raamatut – Saata kirjastus esitles Haapsalu vanima ja kogenuma käsitöömeistri Linda Elgase „Linda rätte”.