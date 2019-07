Juhtkiri: lõpetage tants samba ümber

Lihula samba püstitamisest (ja mahavõtmisest) Lihula kalmistul möödub tänavu 15 aastat. Mullu tähistas EKRE seal samba mahavõtmise 14. aastapäeva. Ettevõtmine oli suurejooneline – Pärnust tõid bussid rahvast kohale, kokku tuli üle 300 inimese.

Mälestusõhtuks pani EKRE paariks tunniks üles samba koopia. Toona kõlas kalmistul EKRE juhi Mart Helme lubadus sammas hiljemalt aasta pärast tagasi panna.

Tasapisi ja järjekindlalt käib töö samba tagasitoomise nimel. Ühest küljest polekski ehk selles midagi halba, kui see ausate kavatsustega ja puhta südamega taas üles pandaks – neile, kelle jaoks oleks see paik, kus hukkunud lähedasi mälestada.

Tants samba ümber paneb selle tagasitoojate ajendites aga kahtlema. Milleks seda õigupoolest tehakse? Lilli toovad inimesed kalmistule, paika, kus sammas kunagi oli. Mälestuspaik on olemas. Vanasse kohta sammast nagunii tagasi panna ei saa.

Nii et kuhu ja miks seda siis üles panna? Ja mis on saanud koopiast? Mulluse mälestusõhtu seos valimistega oli ilmselge, seda ei varjanud ka samba üks paigaldajaid, Lääneranna vallavolikogu liige Meelis Malk. Lubadus sammas tagasi tuua on üks põhjuseid, miks EKRE Lõuna-Läänemaal nii riigikogu kui ka kohalikel valimistel palju hääli sai.

Valimised on möödas, tants aga jätkub – valijaid tuleb hoida. EKRE meetod on tekitada vastasseis – protest ja võitlus liidab. Mullu hoiti samba koopia asukohta suure saladuskatte all mitte hirmust, et sellega midagi juhtuks, vaid pigem selleks, et meelde tuletada kunagist ülekohut. Või lootuses, et ehk juhtubki midagi uuesti.

Oleks aeg Lihula sammas poliitvankri eest lahti rakendada ja lasta tal olla seal, kus ta on – muuseumis, sest selle tagasitoomine ei teeni rahu ja lepitust, vaid õhutab konflikte ning solvab Saksa natsirežiimi ohvreid.