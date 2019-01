Vene laadale tulevad külalisesinejad Ukrainast ja Rootsist

Tänavu seitsmendat korda toimuval vene laadal tutvustavad eri maade laulu- ja tantsukultuure vene päritolu perekonnaansambel Zotovitši Odessast ning muusikud Jesenia Pantšenko, Aram Sarkisjans, Vjatšeslav Tihonov ja kümneaastane Rada Sömer Rootsist.

Laupäeval Haapsalus Karja tänaval peetaval vene laadal hoitakse Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumäe sõnul traditsioonilist joont ja programmis suuri üllatusi oodata pole.

Laada avab keskpäeval Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja üritust juhib näärivana. Esinejatest on peale välismaiste külaliste kohal ka vanad tuttavad – kohalik folklooriansambel Bõliina ning Sakala laululapsed. Lastele jätkub ka tegevust – mängitakse vene rahvuslikke mänge.

Kauplejaid on Murumäe sõnul registreerunud 25 ringis. „Oleme keskendunud toidule,” ütles ta. Esindatud on eri slaavi rahvaste köögid: pakutakse vareenikuid, pelmeene, glögi, pannkooke, pirukaid, krõbedat kilu, suitsuliha ja -kala, hapukapsast, vorsti ja muud maitsvat. Müügil on ka Vene kosmeetikatooteid, kaitseks külma eest saab soetada peenvillaseid rätikuid.

Haapsalu kinos linastub kell 13 hittkomöödia „Viimased jõulupuud” ja kell 19 etendatakse V. Gurkini populaarset komöödiat „Armastus ja tuvid”. Etendus on vene keeles, esinevad Peterburi muusikateatrite juhtivad solistid. Esialgu pidi näha ja kuulda saama kuldseid hitte operettidest ja muusikalidest, kuid näitleja haigestumise tõttu toimus asendus.

Vene laat algab 5. jaanuaril kell 12 Kodaniketorni juures. Kauplemiseks on planeeritud ligikaudu kolm tundi, kuid ilmastikuolud võivad kavasse muudatusi tuua. „Oleme sellel üritusel väga ilmatundlikud,” ütles Murumägi, avaldades lootust, et lumi on laadapäeval maas, kuid külmakraadid jäävad talutavatesse piiridesse.