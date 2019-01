Parilas süttivad pühapäeval taas tuleskulptuurid

Haapsalu kuused seatakse Parila vana koolimaja hoovis taas tuleskulptuurideks ning süüdatakse pühapäeva õhtul põlema.

Tänavu on MTÜ Ridala Seltsi ettevõtmise nimeks Valguse algus II. Mullusega võrreldes on tänavu ehitatavad tuleskulptiuurid teistsugused.

Kümmekond kohta, kuhu oma töö teinud jõulukuused viia võib, on Haapsalu linnas ja Uuemõisas lintidega märgistatud.

“Käisin vaatamas, kuuski juba tuuakase, asi töötab,” ütles etevõtmise eestvedaja Kairo Raudkats. “Kuused korjan homme kokku ning siis hakkame ka skulptuure kokku seadma. Viimase kuuseringi teen pühapäeval kell 2 päeval.”

Valguse algus II avatakse pühapäeval kella kolmest pärastlõunal. “Kell neli on meil au esitleda pillimängijat Enrik Vislat, pool viis astub lavale üllatusesineja, kella viie paiku süütame skulptuurid,” loetles Raudkats.

Ettevõtmine on mullusega võrreldes edasi arenenud. “Meil on suitsusiga vardas, seda pakume tasuta mekkimiseks,” ütles Raudkats. “Et saaks maise suhu, mis aasta algamas on. Saadame ju koos kollase koera aasta ära ja tervitame algavat kollase sea aastat.”

Avatud on ka kohvik, sealt saab külma trotsimiseks sooja jooki. Arveldatakse sularahas. Lastele on koolimajas avatud lauamängutuba.

Tänavu korraldatakse ka heategevuslik basaar, vabaannetuslik turg. “Sealt saab korralikumad riided ostab, raha läheb MTÜle Läänemaa Vähiühing,” lausus Raudkats. “Oleme selle üle päris uhked, et meil on võimalus sellist organisatsiooni toetada. Lisame raha ka omaltpoolt juurde. Kes peole tuleb ja kellel võimalus on, annetage.”

Mullu süütas tuleskulptuurid linnapea Urmas Sukles. “Loodame, et ka tänavu tuleb ta süütama,” lausus Raudkats.

Õhtu lõpeb ka sel korral ilutulestikuga. “Loodame et tuleb vägev üritus,” lausus Raudkats.

Mullu oli esimest tuleskulptuuripidu nautimas üle saja inimese. See oli haldusreformijärgse Suur-Haapsalu esimene lõimumisõritus, mil kokku said nii maa- kui ka linnarahvas.

Valguse algus II kuuskede kogumiskohad

Uuemõisas

Haudejaama teel

Ehitajate teel kutsekooli taga

Haapsalus