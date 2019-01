Lääne Elu paberleht laupäeval, 5. jaanuaril

Lääneranna vald nõuab riigilt koolilaste raha tagasi

Lääneranna vallajuhid leiavad, et neil on õigus küsida riigilt tagasi raha, mille vald on maksnud teistes omavalitsustes õppivate koolilaste eest.

Vallas on selliseid lapsi 60 ringis. Seni on kulud kinni makstud, kuid vallajuhid leiavad, et see pole õiglane ja nõuavad riigilt 18 700 eurot.

Lapsevanemad eelistavad originaalseid nimesid

Ka tänapäeval peavad perekonnaseisuametnikud – nii nagu „Kevade” kirikuõpetaja – vahel ütlema: „See ei lähe mitte!” Haapsalu linnavalitsuse perekonnaseisutoimingute spetsialisti Liilia Tormise sõnul tuleb seda ikka ette, et vanemate soovitud nimi reeglitele ei vasta.