Jõõdre rahvas ootab valitsust plakatitega

Täna hommikul ootavad Jõõdre ja Parila elanikud Valgevälja bussipeatuse juures plakatitega Põgari-Sassi palvemajja väljasõiduistungile suunduvat Eesti vabariigi valitsust, et nõuda kergliiklustee ehitamist Haapsalust Jõõdreni.

Meeleavaldusele on oodata üle saja inimese, kes loodavad juhtida valituse tähelepanu sellele, et jalgsi või jalgrattaga Haapsalu ja Jõõdre vahel liikujate elu on ilma kergliiklusteeta ohus.

„Prognoosin, et oma 100-150 inimest on homme hommikul sel teelõigul,” ütles Ridala seltsi juhatuse liige ja meeleavalduse eestvedaja Kairo Raudkats. „Kõik on lähiümbruse elanikud, kes iga päev kasutaksid kergliiklusteed.”

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!