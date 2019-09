Galerii: valitsuse liikmed eirasid kergliiklustee soovijaid

Täna hommikul ootasid Jõõdre ja Parila elanikud Valgevälja bussipeatusest Parila bussipeatuseni valitsuse liikmeid, kes olid teel Põgari-Sassi palvemajja väljasõiduistungile.

Kogu tee Haapsalust Jõõdreni oli kaetud punaste T-särkide ja plakatitega, mis juhtisid tähelepanu sellele, et jalgsi või jalgrattaga on Haapsalu ja Jõõdre vahel liikujate elu kergliiklusteeta ohtlik.

Aktsiooni eestvedaja, Ridala seltsi juhatuse liige Kairo Raudkats ootas valitsuse liikmeid Valgevälja bussipeatuses. Ta oli alustanud plakatite ülespanemist hommikul kell 9. Jõõdre ja Parila elanikud olid teelõigul sõitmas jalgratasega, tegid kepikõndi või jalutasid lapsevankritega.

„Tundub, et marsruut mängiti ümber,” ütles Raudkats kolm minutit enne Põgari-Sassil toimuva istungi algust.

Raudkatsi hinnangul oli kõige mõistlikum sõita Tallinnast Põgarile läbi Haapsalu. „On teatud probleeme, millest ei taha teada ja mida ei taha tunnistada,” ütles Raudkats.

Raudkats nägi Valgeväljal mööda sõitmas Haapsalu linnapead Urmas Suklest. Parilas nägid inimesed läbisõitmas riigikogu liiget Jaanus Karilaidu. Samuti sõitsid Parilast läbi paar musta maasturit, kus olid ülikondades mehed. „Kahju, et ei saanud härraldele näidata, mis meil hingel on,” ütles Raudkats.

Raudkatsi sõnul oli see aktsioon nende viimane appikarje, et saaks turvaliselt liigelda, et lapsed saaksid minna turvaliselt trenni, kooli ja lasteaeda. Ta ütles, et kui eraldi kergliiklusteed ei saa, oleks abi ka ühes sõidureas pisut laiema teepeenraga.

Raudkats loodab vaid, et kergliiklustee ei tule alles pärast kellegi hukkumist. „Inimeludega seda küll ei tahaks,” ütles Raudkats.

Arvo Tarmula fotod