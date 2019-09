Galerii: vandaalid said jagu raudväravast Krimmi holmil

Foto: Arvo Tarmula

Lääne Elu fotograaf Arvo Tarmula märkas täna oma tavapärast ringkäiku tehes, et vandaalid on Haapsalus taas jõudu kasutanud ja lõhkunud ära värava, mis piirab sissepääsu Krimmi holmil asuvate endiste tööstushoonete juurde.

Kui seni mindi lihtsalt mõlemalt poolt raudaeda kõrkjatest läbi, siis nüüd on raudväravast osa nii palju lahti kangutatud, et inimene sealt läbi mahub.

Tarmula ütles, et nägi isegi üht kodanikku täna seda võimalist kasutamas, kuid ei jõudnud teda pildile saada.

Krimmi holm ühes seal asuvate endiste tööstushoonetega kuulub Kroonikeskus OÜ kaudu Elmo Ehrlichile ja Urmas Sardisele.

Et teravate elamuste otsijad piirdest mööda ronivad ja ettevõttele kuuluvad krundil uitamas käivad, kuulis Ehrlich enda sõnul alles talle helistanud Lääne Elu ajakirjanikult.

Lõhutud väravale lubas ta kiirkorras reageerida.

“Ega midagi – tuleb üle vaadata ja laskma korda teha!” teatas ta pikemalt mõtlemata.

Samuti lubas Ehrlich aiale uue ja kaugelt silma torkava keelusildi panna.

“Eravalduse silt ja hoiatus, et et territooriumil viibimine on keelatud, on ju ometi olemas. Ma ei saa muidugi eravaldusele trügijatele kätt ette panna, aga nii lihtsalt ei tehta. Eravalduses pole viisakas kolamas käia, normaalne inimene seda lihtalt ei tee,” ütles Ehrlich.

Elmo Ehrlich on nii Kroonikeskuse kui ka SuPerAlko poeketi omanikfirma Aldar Eesti omanikeringis.

Kroonikeskus OÜ ostis 2016. aasta kevadel ära Haapsalu teenindusmaja, kus asub nüüd ka SuPerAlko kauplus.

Fotod: Arvo Tarmula