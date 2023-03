Marienholmi ehitus algab suvel

Fotod: Scandium Kinnisvara

Haapsalu Krimmi holmi arendus sai ehitusloa, arendajad plaanivad ehitusega alustada suvel.

Haapsallu mere äärde Suure viigi vasakule kaldale tulev uus Marienholmi elukvartal sai esimese etapi ehitamiseks loa. Arendaja Scandium Kinnisvara plaanib esimese 50 korteri ehitusega alustada sel suvel.

Marienholmi elukvartali esimene etapp hõlmab viite madalat suvitusliku arhitektuuriga kortermaja, kuhu tuleb 50 eksklusiivset merevaatega korterit suuruses 25-100m2. Majad saavad olema tõstetud esimese korrusega, nii et elukorrused algavad tavapärase teise korruse kõrguselt. Korterites, mis hakkavad tänu poolsaare pikergusele kujule paiknema vaid 20-30m merest, saavad olema suured klaasitud rõdud, avarad merevaadetega nurgaaknad, maalilised katuseterrassid ning läbi kahe korruse sirutuvad elutoad.

„Marienholmi arendus on meile väga südamelähedane projekt, kuhu oleme kaasanud Eesti parimad partnerid arhitektuuri vallas. Usume, et arendus kogu oma visioonis mõjub positiivselt Läänemaa regionaalarengule, tuues Haapsallu uusi võimalusi uueks kvaliteetseks koduks, puhkamispaigaks ja on valmides atraktiivne piirkond ka uue külastussihtkohana,” ütles Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste.

„Samuti oleme saanud väga positiivset vastukaja regioonist väljastpoolt – paljud Eesti inimesed on pikalt unistanud suvituspaigast kaunis Haapsalus. Nüüd on see võimalus peagi olemas ja broneeringute arvult näeme, et inimeste huvi Haapsalu vastu on väga suur,“ rääkis Lüiste.

Mariehnolmi esimese etapi kortermajade ehitusega plaanitakse alustada suvel. „Ehitusloa saabumisega oleme projektiga ilusti planeeritud graafikus. Ehitushange on hetkel käimas ning meie huvi ehitusega alustada on suur, kavatseme seda teha niipea kui oleme parima pakkuja välja selgitanud ja lepingu sõlminud. Esimeste majade valmimist planeerime tuleva aasta sügisesse,” ütles Marienholmi projektijuht Erik Külasalu.

Marienholmi projekti kaasas Scandium Kinnisvara veebruaris ka mitmed tuntud Eesti investorid. Teiste seas on projektiga seotud näiteks investeerimisteemade eestkõnelejad Marko Oolo ja Kristjan Liivamägi.

Scandium Kinnisvara sai aastaid tühjalt seisnud Krimmi holmi omanikuks aasta eest. Möödunud aasta suvel tegelesid omanikud poolsaarelt lagunevate hoonete lammutamisega.