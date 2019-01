Parila tulepeo aegu kogutud annetusraha anti täna Läänemaa vähiühingule üle

Ridala selts andis täna Läänemaa vähiühingule üle ligemale paarsada eurot, mis koguti eile Parila vana koolimaja õuel korraldatud tulepeo Valguse algus II aegu.

Annetuste kogumiseks oli koolimajas avatud heategevuslik basaar, kust huvilised said endale korralikke riideid ja muudki huvitavat. “Oli ka akutrell, mis kohe kaubaks läks,” ütles Ridala seltsi juhatuse liige Kairo Raudkats. Annetuskasti oli trelli uus omanik puistanud eurosid ikka mehemoodi.

“Loodame, et sellest on natuke abiks,” ütles Raudkats korjanduskasti üle andes. “Võib-olla oli meil rõõm head teha suurem kui see välja paistab.”

“Me olime ikka väga üllatunud, kui teie korjandusest kuulsime,” lausus MTÜ Läänemaa Vähiühing juht Tiia Treimann-Differt. “Omavahel just arutasime, et kuidas selleni jõutakse. Näiteks vähifond Kingitud Elu, need on suured, paistavad silma. Aga väiksemad, nagu meie, kes tegelevad üsnagi samalaadse asjaga, jäävad kuidagi kõrvale.”

“Meie otsustasime suured ja kuulsad kohe kõrvale jätta, sest neid märkavad ka teised. Mõtlesime, et toetada tuleks ettevõtmist, mis toimetab siinsamas Läänemaal ja Haapsalus,” lausus Raudkats.

“Ehk paneb see [Ridala seltsi toetus] ka teisi märkama,” lausus Treiman-Differt.

Päris ilma toetajateta pole juba viieteistkümnendat aastat tegutsev Läänemaa vähiühing siiski olnud. “Meil on annetajaid olnud, aga neid on ikkagi vähe,” arutles Treimann-Differt. “Aga nüüd on meil selline tunne, et meil on püsiannetajaid. Läänema Invest on juba teist aastat teinud annetuse.”

Riigilt ühing raha ei saa. “Puhtalt vabatahtlike raha. Kirjutad ka projekte, sealt saab lisaraha,” nentis Treimann-Differt.

MTÜ Läänemaa Vähiühing saab järgmsiel aastal 15aastaseks. Ühingul on 35 liiget. Igal teisipäeval on Haapsalu sotsiaalmajas nõustamine. “Et inimene saaks kaasatud, saaks rääkida oma probleemidest,” ütles Treimann-Differt.