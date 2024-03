Pühapäeval sai Parila seltsimajas teoks esimene kogukonna kogemuskohvik, kuhu kogunesid pühapäevale kohaselt ühise pannkoogi- ja kohvilaua taha Parila kandi inimesed, et arutada omavahel, mis see kogukond siis õieti on.

Laudkondade aruteludes sõnastati kogukonnatunde tähendus, pandi kirja oma kogukonna väärtused ja tegevused, mida kogukonnaliikmed saaksid üheskoos teha, et neid väärtusi põlvest-põlve hoida ja edasi kanda.

