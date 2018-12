Riisipere-Turba raudteeliin tuleb peamiselt vanale asukohale

Jõulude eel allkirjad saanud Riisipere-Turba raudteliini taastamine toob rööpad peamiselt vanale asukohale, vaid Riisiperes puutub veidi trassi asukoht.

AS Eesti Raudtee sõlmis ehitustööde lepingu Riisipere-Turba raudteeliini taastamiseksosaühinguga GoTrack. Tegemist on viimase suuremahulise lepinguga, mille eesmärk on reisirongiliikluse viimine taas Turba elanikeni. Varasemalt on sõlmitud lepingud kontaktvõrgu ehituseks, kontaktvõrgu veoalajaama väljaehitamiseks ning Turba peatuskohta platvormi ja parkla rajamiseks. Lepingu rahaline maht on 3,5 miljonit eurot ja selle kohaselt rajatakse ligi 6,1 kilomeetrit uut raudteelõiku.

„Kuna lähiajaloos pole Eestis niivõrd suuremahulist täiesti uue raudteeliini rajamist toimunud, siis on antud leping kindlasti märgilise tähtsusega,“ ütles Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin. „Raudteelõigu taasavamine on suur samm edasi nii piirkonna elanike vaates, kui ka üleriiklikus mõistes. Panustamine regionaalse raudteetranspordi arengusse on oluline prioriteet Rail Baltica rajamise kõrval,“ sõnas Riho Vjatkin.

Hankemenetlused möödusid tõrgeteta ning praegu on Eesti Raudtee töödega planeeritud väljaehitamise graafikus.

„Viimaste aastakümnete jooksul on Eestis raudteid liikluseks pigem suletud ning rongiliiklus hõrenenud,“ ütles OÜ GoTrack juhatuse liige Kalvi Pukka. „Vaatamata asjaolule, et Riisipere-Turba raudtee pikkuseks on vaid 6 kilomeetrit, tuleb selle taastamist hinnata väga suure sammuna Eesti raudteevõrgustiku kui keskkonnasõbraliku transpordiviisi edendamise suunal ning meil ehitajatena on heameel anda selles oma panus. Loodame, et tulevikus saab raudteega ühendatud teisigi piirkondi,“ lisas Pukka.

Raudteetrass on planeeritud rajada ajaloolisele vanale asukohale, see muutub veidi vaid Riisiperes, et tagada planeeritud kiirus. Rajatakse kaks torusilda, üks truup ning remonditakse raudteeviadukt Veetõusme teel. Liinil hakkavad paiknema ka kaks ülesõidukohta – Nissi teel ja Kivitammi teel.

Turba peatuskohta rajatakse 138-meetrine reisijate ooteplatvorm, mis hakkab asetsema endisest Turba jaamahoonest kagu poole. Selle kõrvale ehitatakse parkla ja rajatakse bussipeatus.

Valitsus kiitis Turba-Riisipere raudteelõigu ehitamise heaks möödunud aasta mais täiendavate taristuinvesteeringute programmi raames. Ehituse kogumaksumuseks on kavandatud ligi kaheksa miljonit eurot ja rongiliiklus peaks taastuma 2019. aasta lõpuks.