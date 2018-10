TS Laevad katkestas kollektiivlepingu läbirääkimised ametiühinguga

TS

Suursaarte ja mandrivahelist parvlaevaühendust opereeriv TS Laevad peatas läbirääkimised Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühinguga (EMSA) ning pöördus riikliku lepitaja poole, kuna alates selle aasta märtsist kestnud läbirääkimised ei ole viinud kollektiivlepingu sõlmimiseni.

“Oleme ametiühinguga pidanud aktiivselt läbirääkimisi alates selle aasta märtsist ning selle aja jooksul oleme olnud valmis uuendama mitmeid töötingimusi puudutavaid punkte. Kuna EMSA üha uued ja uued läbirääkimiste käigus kerkinud nõudmised ületavad kaugelt meie võimalusi, oleme jõudnud patiseisu,” ütles TS Laevade juht Jaak Kaabel pressiteate vahendusel.

“Katkestasime täna läbirääkimised ja pöördusime riikliku lepitaja poole. Loodame väga, et saavutame lepitaja abiga peatselt mõistliku, mõlemaid osapooli arvestava kokkuleppe,” lisas ta.

TS Laevad on Kaabli sõnul erandlikus seisus võrreldes teiste, näiteks rahvusvahelisi vedusid korraldavate laevandusettevõtetega.

“TS Laevad on regionaalne ettevõte ja meie tulu on fikseeritud kaheksa aastases halduslepingus ning veo kasumimarginaalile on seatud piirid, mida ettevõtte ületada ei tohi. Seetõttu on meil raske tulla kõikidele ametiühingu nõudmistele vastu,” märkis ta.

TS Laevad täidab ettevõtte teatel kõiki seadustest ja töölepingutest tulenevaid kohustusi ning kõikidele töötajatele on tagatud kaasaegsed töö- ja olmetingimused. Brutotöötasu algab parvlaevadel Eesti keskmisest palgast, mis on oluliselt kõrgem Hiiu maakonna ja Saare maakonna keskmisest töötasust.

Kollektiivlepingu läbirääkimisi peetakse Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühinguga, mis esindab ligi 14 protsenti ettevõtte töötajatest.

TS Laevade emafirma on börsil noteeritud Tallinna Sadam, mille enamusosalus kuulub riigile.