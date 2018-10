Bussifirma juht: tasuta sõit paljastab bussiliikluse kitsaskohad

Tasuta bussisõit toob veolepingute ülesütlemise laviini, sest piletirahast ilma jäetud bussijuhtidel tuleb tõsta palka, ajades veofirmade eelarved lõhki, räägib juhtiv bussiettevõtja Hugo Osula ajalehele Postimees.

Osula sõnul lõpetas tasuta ühistransport ära bussijuhi ametiga kaasas käinud uksehoidja efekti. “Maaliini bussijuhi palk oli väga madal, samas bussiuksel makstav sularaha jäi bussijuhile. Kui oli vaja hange alapakkumisega võita, siis bussijuhile anti läbi lillede mõista, et teda ei tule keegi kontrollima,” rääkis Osula. Nüüd on bussijuhi reaalseks sissetulekuks vaid palgalehel näidatav palk, mis viib lähiaastatel kohaliku bussiliikluse järsule kallinemisele.

Osula ütles, et praegune ettevõtlusmudel avaliku liiniveo sektoris on väga labane: võida hange nii madala hinnaga kui võimalik, saa töö seitsmeks aastaks kätte ja vii kulud nii alla kui vähegi võimalik. Kas sul on bussis inimesi ja kas see logistika on reisijale sobilik, see pole enam oluline. Ta lisas, et saab näha, kas ühistranspordikeskustel on võimekust tajuda nõudluse muutust ja hakata liinivõrku ümber planeerima – sellega pole juba väga ammu tegeletud.