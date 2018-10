Kaitseliidu Lääne malev saab uue pealiku

Kaitseliidu Lääne malev saab aasta lõpust uue pealiku, sest praegune pealik kolonelleitnant Rasmus Lippur läheb detsembrist Pärnusse üles ehitama Lääne maakaitseringkonda.

Oma lahkumisest teavitas Lippur kaitseliitlasi reedel kaitseliidu Lääne maleva 101. ja naiskodukaitse Lääne ringkonna 90. sünnipäeva peol Haapsalu kutsehariduskeskuses. 2016. aasta augustis Lääne maleva pealikuks saanud Lippur tunnistas, et tal on kahju Läänemaalt lahkuda, sest kahe ja poole aastaga on see kant ja siinsed inimesed talle omaseks saanud.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!