Tiina Kangro minek riigikogu aknaaluseks tõi Eestile vähemusvalitsuse

Riigikogu Isamaa fraktsiooni kuulunud, kuid erakonda mittekuuluv Tiina Kangro lahkub fraktsioonist ja täiendab nn aknaaluste ridu. Valitsusliidul jääb sellega 101liikmelises parlamendis 50 kohta.

„Panustasin täna Eesti poliitikasse sellega, et lahkusin riigikogu Isamaa fraktsioonist, mille liige olen parteituna olnud. Sellega tekkis Toompeal olukord, kus koalitsioonil ei ole enam mugavalt tagatud häälteenamust ja eeldatavalt neil tuleb uute valimisteni jäänud aja jooksul teha oluliselt rohkem koostööd parlamendi teiste erakondadega, võimalik, et ka mõnd oma plaani muuta. Mõistlikust koostööst erinevaid valijagruppe esindavate poliitjõudude vahel on Eesti teerullistunud poliitmaastikul juba pikki aastaid väga suur puudus olnud, sõltumata sellest, kes suurtest parasjagu võimul on,” teatas Kangro sotsiaalmeedias.

Kangro heitis ette, et kuigi Isamaa on omanud sotsiaal- ja rahandusministri portfelle, ei ole tänaseks mitte ühtki tema poolt erakonna valimisprogrammi kirjutatud punkti tõsiselt võetud ega isegi üritatud ellu viia.

„Kahe viimase aasta jooksul, mil olen olnud riigikogus, olen vaid üksinda sellest fraktsioonist (paari üksiku erandiga) töötanud ja hääletanud puuetega inimeste ja hooldajate huvides ja vohava bürokraatia vastu. Fraktsioonikaaslaste jaoks on olnud sellest tähtsam koalitsioonipartnerite teenindamine ja sellega seotud oma iste- ja töökohtade jätkuvus.”

„Et Eesti poliitikute jaoks on mugavus, toiduahelas positsioonide säilitamine ja selleks pakutav vastastikune ringkäendus mistahes võtete ja hinnaga niivõrd ülemuslik kogu muu tegelikkuse ees, on olnud aga valus tõdeda. See viimane ei puuduta enam üksnes Isamaad, vaid palju laiemat pilti uksest aknani ja Tallinnast Narvani.”

Kangro lahkumine tähendab, et formaalselt jääb kolmele koalitsioonierakonnale 101liikmelises riigikogus 50 kohta. Samas on näiteks endine sotsiaaldemokraat Urve Palo lubanud olulistel hääletustel, näiteks riigieelarve puhul, koalitsiooni endiselt toetada.

Kangro kandideeris viimastel riigikogu valimistel Isamaa (IRL) nimekirjas Harju- ja Raplamaal. Ta sai 1669 häält ning pääses riigikogusse Juhan Partsi asendusliikmena. Isamaa liige Kangro pole.