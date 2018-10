Galerii Martna kirevalt sügislaadalt: hobusesõnnikust õunteni

Läinud pühapäeval tähistati Martnal sügise saabumist uhke laada ja kirikukontserdiga.

Martna koguduse õpetaja Küllike Valk rääkis, et sügislaata, mille kirsiks tordil on kirikukontsert, peeti teist korda. Mõte ise sündis eelmisel aastal just sellest, et kirikus oli tulemas kontsert ja Valk soovis väga, et inimesed seda kuulama tuleks.

„Mingit rosinat oli asjale juurde vaja. Me siis mõtlesime, et teeme sügislaada, et oleks juba lõunast põhjust tulla – osta, müüa, vahetada, olla lihtsalt koos, süüa suppi ja kõige selle lõpuks saada osa kirikukontserdist,“ rääkis Valk. „Eelmisel aastal oli suurepärane kontsert! Ja sellel aastal ka!“ lisas Valk.

Kuna Martnas toimuvad jumalateenistused üle nädala, aga just järgmisel nädalavahetusel, kui teenistust pole, on lõikustänupüha, peetakse Martnas seda püha nädal varem. Sestap toimuski mitu-ühes-üritus: lõikustänupüha sügislaada ja kontserdiga. „Saame olla tänulikud, et meil ikkagi oli, mida põldudelt ja peenardelt koguda ning põud ei teinud liiga palju kurja,“ selgitas Valk. Kuigi laupäevane ilm laadaliste vastu liiga armulik just ei olnud, ei jäetud pisikese vihma pärast tulemata.

Kaubavalik oli rikkalik ja mitmekesine. „Hobusesõnnikust õunteni,“ naeris Valk. „Kõike oli: tibud, kanad ja munad, kõrvitsad ja kartulid ning kõik see, mis juba on hoidisteks tehtud – inimesed olid väga põnevaid hoidiseid teinud,“ rääkis Valk. Ei puudunud ka pagaritooted ja osta sai ka villaseid sokke. Oma põllu- ja aiasaadusi tuldi müüma kaugemaltki, näiteks Nõvalt olid kohal Jahu-Jaan ja Põllumäe talu oma „Hea tuju leivaga“. Martna kogudus korraldas omalt laadalauad ja telgid, mis kaitseks vihma eest. „Ega meil mingit eelregistreerimist ei olnud – kes tahtis, tuli kohale,“ ütles Valk.

Vaatamata vihmale jagus nii müüjaid kui ka ostjaid. „Rahvas ei lasknud ennast üldse vihmast segada – las ta siis kallab,“ võttis Valk koha peal valitsenud meeleolu kokku.

Kui kauplemised kaubeldud ja laadasupp söödud, mindi kirikusse jumalateenistusele, millele järgnes kontsert sarjast „Hoia, Jumal, Eestit“, mis on sel aastal Maarjamaa kirikutele ringi peale tegemas. Martna kirikus toimunud kontsert kandis pealkirja „Vaata, hommik koidab“, mis oli kevadest sügisesse kestnud Eesti Vabariigi 100-le aastapäevale pühendatud kontsertide sarjas viimane akord. Artur Lemba, Kuldar Singi, Rudolf Tobiase, Hugo Lepnumre ja teiste Eesti heliloojate loomingut esitasid Kristi Veeber (sopran), Maila Plooman (metsosopran), Ott Indermitte (bariton), Liis-Helena Väljamäe (viiul) ja Hille Poroson (orel).

„Väga ilus kontsert oli,“ kiitis Valk. Publik oli temaga ühte meelt, sest pärast viimast lugu ei tahtnud aplaus vaibuda ega rahvas lahkuda. „Kui lisalugu oli kõlanud, siis ikka veel ei tahtnud keegi ära minna, sest lihtsalt nii hea oli!“

Selleks hooajaks on laadad Martnas nüüd peetud. „Järgmine on kevadel, rohevahetuslaat,“ ütles Valk. Tema sõnul võib rõõmu tunda, sest nendest laatadest on Martnas saanud üritused, mida inimesed väga ootavad.

Fotod: Arvo Tarmula