Haapsalu hoolekandekeskuse tegevusjuht Evi Viherpuu sai festivali 60+ laureaaditiitli

Tallinnas Salme kultuurikeskuses pärjati laupäeval auhindadega 60+ festivali konkursi „Aastad täis sära ja väärikust” parimaid.

Elutööpreemiad said teoloog Toomas Paul ja Obinitsa pensionäride seltsi juhataja Maidi Tammik.

Arvult üheksanda festivali konkursi laureaadiks sai ka Haapsalu hoolekandekeskuse tegevusjuht Evi Viherpuu, seda kategoorias Põlvkondade vaheline side.

60+ festivali teisel päeval üle antud preemiatega tunnustati ettevõtmisi ja inimesi, kes on andnud panuse eakate elu väärikamaks ja säravamaks muutmisel. Kokku anti sel aastal välja üheksa preemiat.

Žürii esimees, ajakirja 60+ peatoimetaja Eve Rohtla rõõmustas, et tublisid inimesi esitati paljudelt elualadelt ning üle kogu Eesti.

„Vahel mõtleme, kuidas küll inimest tehtu eest tänada. Justkui „aitäh“-sõnast jääks vajaka. 60+ festivalil märkame neid säravaid inimesi, elukogenud inimeste kõrval ka noori, kelle idee või tegu on seenioride elu paremaks muutnud. Täname neid siis suurelt,“ rääkis ajakirja 60+ peatoimetaja Eve Rohtla.

Arvult üheksanda festivali konkursi “Aastad täis sära ja väärikust” laureaadid on:

Elutööpreemia – teoloog, kiriku- ja kultuuriloolane Toomas Paul

Elutööpreemia – Obinitsa pensionäride seltsi juhataja Maidi Tammik

Eakalt kogukonnale – MTÜ Eesti Looduskaitse Seltsi Sillamäe osakonna juhatuse esimees Vladimir Mirotvortsev

Eakate elu edendaja – psühholoog ja tervisevõimlemise treener Reet Pool

Eakad, kui kultuurikandjad – raamatu „Koeru sport”» autor Uno Aan

Tegu eakale – Piret Aus ja Viljandi väärikate ülikool

Tegu eakale – Tartu puuetega eksmeedikute ühing Halastus

Põlvkondade vaheline side – Haapsalu hoolekandekeskuse tegevusjuht Evi Viherpuu

Eesti elu peegeldaja – „Prillitoos“

„Kui aus olla, siis mind on tunnustatud rohkem, kui ma oleks väärt. Sellele vaatamata on iga uus ometigi meeldiv, sest inimene võtab seda, mis on, üsna enesestmõistetavana ja hakkab endas kahtlema,“ ütles elutööpreemia saanud teoloog Toomas Paul.

„Siis kui ootamatult keegi tuleb ja ütleb midagi head, rääkimata sellest, kui koos rambivalgusega tuleb elutööauhind, siis on iseendale hinde panek kergem,“ lisas ta.

Sel aastal saabus konkursile 36 tööd.

2018. aasta konkursi žüriis olid Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi nõunik Rasmus Sinivee, MTÜ Inkotuba juht Eha Topolev, tele- ja raadioajakirjanik Reet Linna, ajakirja 60+ peatoimetaja Eve Rohtla ja festivali turundusjuht Kristiana Põld. Auhinnad on välja pannud Viking Line, Corega, Allium UPI, ajakiri 60+ ja Eesti Meedia.