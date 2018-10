ERR: Nõva koolist ja õpilaskodust on saanud lapsevanemate ja valla tüliõun

Valdade ühinemislepingus oli kirjas, et Lääne-Nigula vallale kuuluv 18 õpilasega Nõva kool jääb alles, kuid nüüd tahab vald kinni panna selle juures oleva õpilaskodu, mis aga tähendaks, et ilmselt suletaks ikkagi ka põhikooliaste. Õpilaskodu kasutas mitu Harjumaal elavat erivajadustega last, kes ei pääseks siis enam Nõvale kooli. Vanemad on pöördunud kohtusse.