Laupäeval esitletakse Risti raudteejaamas raamatut alevikust

Laupäeval esitletakse Risti raudteejaamas mahukat, 500leheküljelist koguteost “Risti raamat”. Samal päeval toimub jaaamahoones ja selle ümbrtises rongi ootamise päev.

Rongi ootamise päeva ärgitas korraldama see, et kaks aastat koostatud “Risti raamat” on kaante vahele saanud. “Raamatu esitlemiseks sobib rongiootamise päev imehästi,” nentis üks korraldajaist, Risti käsitöömaja juht Tiina Ojamäe.

“Neli aastat tagasi oli meil samalaadne rongi ootamise päev, mis kukkus hästi välja,” meenutas Ojamäe. Toona käis Ristilt läbi 400-500 huvilist, vähemalt sama suurt rahvahulka loodetakse näha ka sel laupäeval.

Kell 12.07 tutvustab jaamakorraldaja rollis üles astuv Guido Ulejev “sõiduplaani” ning sõit algab. Teegelikult on Ristile asja juba varem, sest juba reedel päratslõunal saab kella kolmest viieni uudistada uue kuue saanud veetorni ning laupäeval kell kümme avab uksed Risti päästekomando.

“Oleme täitsa hädas, sest päeval toimub väga palju,” tõdes Ojamäe.

Meelelahutuseks toimub päeva jooksul kaks Risti noorte kontserti ning kahes osas esitatakse ka kuuldemängu aleviku kriminaalsest minevikust.

1929. aasta Lääne Elu kirjeldab: „Mürglirikas Risti laat. 10 meest soolaputkasse: 1. märtsil ära peetud Risti laat oli õige kärarikas, mille poolest Risti laadad terves maakonnas kuulsad. Laadalt sõidutati rongiga Haapsalu „soolaputkasse“ 8 topkavenda, kellele Risti jaamas seltsisid veel 2, et ümmarguse arvu annaks välja”.

Ekskursiooni Risti alevkkus viib läbi vabaõhumuuseumi teadusdirektor Heiki Pärdi, kes on hästi kursis Risti ehituspärandiga. “Risti raamatusse” kirjutas ta artikli, uuris meie arhitektuuripärandit,” nentis Ojamäe.

„Ilusaim Läänemaa alevik“ – nii hinnati Ristit 1930. aastate algul ajalehtedes Lääne Hääl ja Lääne Elu,” kirjutas Pärdi raamatus. “Tolleaegne Risti erines praegusest väga palju, kasvõi juba mõõtmeilt: tollal oli siin 30-40 elumaja ringis, tänapäeval viis-kuus korda rohkem. Alevik on kujunenud kunagise Koluvere mõisa maadele. Koduloolase Hugo-Voldemar Tuutmaa andmetel paiknes asula maa-alal neli talu, millest on säilinud ainult üks: aleviku keskosas (Tallinna mnt 11) asuva Siima talu hooned.”

Päeva tipphetk algab kaks minutit pärast kella kahte pärastlõunal. “Selleks on raamatu esitlus,” nentis Ojamäe. Raamat on paks, üle 500 lehekülje. “Plaanis oli üks raamat, aga juba praegu on teada, et tuleb teine ja kolmas köide ka,” lausus Ojamäe.

Raamat valmis annetuste toel. Risti jõululaada tulu läks raamatu toetamiseks ja raha saadakse ka raamatu müügist.

Raamatu toimetaja on Krista Kumberg. Ojamäe toob autorite hulgast esile veel ka Risti kooli ajalooõpetaja Anne Heimanni ja Jürgen Kusmini. Artikleid kirjutasid raamatusse ka ajaloolane Kalev Jaago ning mõisauurija Valdo Praust. Palju on kohalike inimeste mälestusi ja fotosid. Raamatu kujundaja on Endla Toots. “Ilus ja tegelikult ka põnev. Ise oleme küll uhked,” nentis Ojamäe.

Kogu päeva on jaamas avatud puhvet elava muusikaga. “On ajalehepoiss, kellelt saab osta värsket ajalehte, lastele on jaamas ajalootuba,” loetles Ojamäe.

Koos raamatu kaasautoritega saabub laupäeval Ristile muudki põnevat. Väätsa jalgrattamuuseumi juht Valdo Praust toob imetlemiseks kohale viis-kuus jalgratast ning kui ilma peab, saavad huvilised tandemiga proovisõitu teha.

“Kogu kava on nii koostatud, et kogu aeg on tegevust,” lubas Ojamäe.

Laupäeval oodatakse roingi ka Haapsalus. Raamatut seal küll ei esitleta. “Kunagise alalise rongisõitja kogemus tõdeb, et rong jõuab esmalt Ristile ja siis alles Haapsallu,” nentis Krista Kumberg.

Rongi ootamine Ristil

12:07 Jaamakorraldaja tutvustab sõiduplaani

12:17 Veetorni avamine

12:54 Väljub ekskursioonigrupp Risti alevikku

13:15 Üles astuvad noored ja andekad

13:38 Kuuldemäng Risti kriminaalsest minevikust

14:02 “Risti raamatu” esitlus

15:10 Kuuldemäng Risti kriminaalsest minekust

15:25 Üles astuvad noored ja andekad

20:07 Õhtune kinoseanss raudteejaamas.