Laupäevased Haapsalu rongiootajad saavad maitsta Haapsalu kuurortjooki

Juba üheksandat korda koguneb 22. septembril Haapsalu perroonile seltskond rongi ootama, sest 23 aastat tagasi väljus Haapsalu raudteejaamast viimane rong.

Selleks, et rongi ootamine mööduks lõbusamalt, esineb ansambel Klots ja See teater annab etenduse „Käib kah”. „Teeme ootamise aega parajaks, kella kahest kuueni kindlasti,” ütles ürituse eestvedaja Aita Mölder.

Ilusa ilma korral on esinejad väljas, külma ilma korral ootesaalis. Ka on Mölder planeerinud tuua laudasid ja toole ning pakkuda rongiootajatele Haapsalu kuurortjooki, mille mõtles 1901. aastal välja Vana apteegi apteekrid välja. „Apteekrid tõid Voosi kurgust merevett, filtreerisid ära, lisasid sinna vadakut ja maitsestasid ära. Me proovime ka,” ütles Mölder.

Seda, palju inimesi tänavu rongi ootama on tulemas, ei oska Mölder ennustada, sest erinevatel aastatel on see olnud väga varieeruv. 2010. aastal kui toimus esimene rongiootamine, oli neid 11, on olnud aastaid, kus on rongi ootamas käinud üle 150 inimese, kuid näiteks eelmisel aastal oli rongiootajaid 40. „Nüüd ei oskagi otsustada, palju inimesi tuleb, ei oska võileibasid teha, ei oska pirukaid teha,” ütles Mölder.

Kuna samal päeval toimub üritus ka Risti raudteejaamas, on Mölderil plaan teha otseülekanne kahe koha vahel – Ristil saab näha, mis Haapsalus toimub ja vastupidi. Praegu on see alles idee tasandil ja pole teada, mis seesugusest mõttest välja tuleb.