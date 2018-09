Galerii: MAFFi avafilmile järgnes pidu

Eile õhtul kuulutas Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets Lihula kultuurimaja teatrisaalis avatuks 16. Matsalu loodusfilmide festivali. Aasta tagasi, kui peeti 15. festivali, oli Pikkmets veel Pärnu maakonna Koonga valla vallavanem. Nüüd kuulutas ta, et see on esimene Lääneranna vallas Pärnumaal toimuv festival. „Pean ausalt tunnistama, et kuigi elan siin lähedal, olen ise ainult korda Matsalu festivalil käinud,“ ütles ta ja pakkus, et kohalikku rahvast ei tõmba festival nii palju, sest nad ise elavad nii ilusa loodusega rahvuspargis. „Käisin lapsega eile jahil ja nägime mitut looma,“ ütles vallavanem. Festivali väärtuseks pidas ta võimalust näha kaugete paikade loodust ja keskkonda filmimeeste silme läbi.

Festivali juht Silvia Lotman tutvustas seekordset žüriid ja siis algas ametlik festivali avafilm – Saksa loodusfilmimeeste Oliver Goetzli ja Ivo Nörenbergi filmi „Polaarhundid – Arktika kummitused“. Pärast filmi kutsus Silvia Lotman külalised vastuvõtule.