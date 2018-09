Uuel aastal hakatakse kiirust mõõtma mobiilsete kiiruskaameratega

Valitsus saatis tänasel istungil Riigikokku 2018. aasta riigieelarve muudatused, millega PPA saab juba tänavu raha mobiilsete kiiruskaamerate soetamiseks. Teisaldatavad kiiruskaamerad hangitakse kõikidesse prefektuuridesse ning Eesti teedele jõuavad need uue aasta alguses.

Siseminister Andres Anvelti sõnul on liikluses hukkunute arv viimase kuue aasta suurim ning selle põhjused on tavaliselt kas suur kiirus, alkohol või aina rohkem ka nutiseadme näppimine ehk nutijoove. „Me peame väga kiirelt ja jõuliselt olukorra paremaks saama. Võrreldes varasemate aastatega on kasvanud just kõrvalteedel hukkunute arv, magistraalidel on kiiruskaamerate asukohad autojuhtidel juba pähe kulunud. Mobiilsed kiiruskaamerad toimivad täpselt nagu statsionaarsed, rikkumine läheb automaatselt menetluskeskusesse vormistamiseks, kuid uued kaamerad hakkavad asukohti vahetama mitu korda päevas, seda nii vastavalt õnnetuste statistikale kui ka liiklejate tähelepanekutele,“ sõnas siseminister.

Tänavu on liikluses hukkunud juba 56 inimest, mullu samal ajal oli see arv 34. Liiklusalaseid väärtegusid registreeriti 9223, mida on 16% rohkem kui mullu. Kasvas nii kiiruseületamiste kui joobes juhtimiste ja eriti palju kõrvaltegevuste avastamise arv.