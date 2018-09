Algatus “Minu lugu” kutsub Läänemaa ettevõtjaid õpilastega oma lugu jagama

Eesti ettevõtjad ja tippjuhid külastavad ka sel aastal üld- ja kutsehariduskoole, et julgustada noori mõtlema ettevõtlikult. Tunnid toimuvad ettevõtlusnädala ajal 1.-5. oktoobrini. Ettevõtjatel ja koolidel on võimalus end veel kirja panna veebilehel www.mystory.ee. Varasemalt kandis ettevõtmine nime Ettevõtlikkus Kooli ning algatus toimub juba neljandat aastat järjest.

Möödunud aastal võttis algatusest osa mitu Läänemaa koole, seal hulgas Läänemaa ühisgümnaasium. Kooli majandussuuna juht Imbi Raudkivi leiab, et ettevõtja kooli üheks tunniks kooli kutsumine pakub vaheldust, annab võimaluse otseseks ja vahetuks kontaktiks ning õpilased saavad kohe oma küsimustele vastused.

„Tund oli emotsioonirohke. Lektor teab, mida räägib ja noortega jagab. Tema kogemused ja seosed on elulised ning see on parim moodus õppimiseks,“ ütles Raudkivi.

Ta lisas, et parimad praktikate jagajad on just tegutsevad ettevõtjad ise. Raudkivi hinnangul on sellest kasu ka õpetajal endal. „Õpetaja kogeb ja kuuleb samuti õpikuvälist. See annab uusi mõtted, mitmekesistab õppetööd, loob võimalused laiahaardelisteks aruteludeks ja koostööks õpilastega edaspidiseks ja pikemaks ajaks,“ ütles ta.

Algatuse eesmärk on näidata peatsetele koolilõpetajatele, ettevõtjate isiklike edulugude kaudu, ettevõtlikuks saamise teekonda. Selleks jagavad ettevõtjad ühe koolitunni jooksul noortega oma isiklikku lugu – kuidas nemad ettevõtjaks või tippjuhiks said ja millised on olnud suurimad väljakutsed sel teel.

Ühe ettevõtmise etoetaja KredExi ettevõtlusdivisjoni juhi Jarmo Liiveri sõnul ei ole algatuse eesmärk üksnes ettevõtluse edendamine, vaid ettevõtlikkust tuleb näha kui eluhoiakut. „Ettevõtlus on majanduse mootor ning kindlasti proovime sisendada noortele ka julgust ettevõtlusega alustamiseks. Ent olulisem on, et noortest sirguksid ettevõtlikku vaimu kandvad kodanikud, kes ei karda väljakutseid ning näevad võimalusi seal, kus paljudel vaid takistused silma hakkavad. Olen ka ise mitmel korral koolides rääkimas käinud ning võin kinnitada, et positiivse energialaengu saavad nii õpilased kui ka kõneleja,“ ütles ta.

Eelmisel aastal käisid projekti raames oma lugu jagamas 103 ettevõtjat 107 koolis. Sel aastal end juba kirja pannud ettevõtjate ja juhtide nimekiri on leitav https://www.mystory.ee/osalejad/.