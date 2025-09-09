Uksest ukseni vanemluse varjatud hind

Kas autoga kooli ukse ette viimine teeb lastest liikluses abitud?

Viimastel aastatel on Eestis sagenenud nähtus, mida võib nimetada autovanemluseks: lapse igahommikune viimine koolimaja ukse ette. Esmapilgul on see turvaline ja mugav lahendus, sest vanem kontrollib, et laps jõuab õigeks ajaks ja ohutult klassi. Aga mis hinnaga?

Liikluskäitumise kujunemine on otseselt seotud korduvate kogemustega. Lapse aju loob liiklusmudeleid sammhaaval: k