Jaapanlaste küla krundid on jälle oksjonil

Kuula artiklit, 1 minutit ja 0 sekundit
0:00 / 1:0
Kohtutäitur Elin Vilippus müüb oksjonil mitmendat korda Pusku külas asuvaid krunte, kuhu kaks kümnendit tagasi kavatses jaapanlasest kinnisvaraarendaja Toshio Kawabe rajada jaapanlaste küla.
Võrreldes eelnevate oksjonitega on kruntide alghind alanenud. Nüüd küsib kohtutäitur 2274 m² kinnistu eest 11 000 eurot ning 1306 m² kinnistu eest 6500 eurot. Mõl
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam