Nostalgiapäevad algavad täna öösõiduga Haapsalu ajaloolistesse paikadesse

Täna algab See teatris ehk tootmiskoondises Vikero Haapsalu suve viimane suurüritus – nostalgiapäevad.

Korraldaja Roman Sultangirejevi sõnul midagi põrutavalt uut tänavu plaanis ei ole. Kava on eelmiste aastate oma sarnane, kuid aeg on näidanud, et see kõik võib käigupealt muutuda. „Iga aasta tuleb igasugu tegelasi ja aparaate. Kust nad tulevad, ei tea,” ütles Sultangirejev.

Näiteks mõned aastad tagasi oli üks seltskond teatri hoovi peale vedanud auto järelkärus oleva sauna, kütsid seda ja käisid saunas.

Linttraktorit ei ole

Nostalgiapäevad algavad traditsiooniliselt reede õhtul kell üheksa piduliku lindi läbilõikamisega. Milline eeskava avamisel tuleb, Sultangirejev ei avaldanud, ütles vaid, et linttraktorit tänavu ei ole. „Nii uhke värk ei tule,” ütles Sultangirejev.

Homme õhtul toimub See teatris veel lintmakidisko ja öösõit, mille käigus saab külastada Haapsalu ajaloolisi paiku. „Öösõit sai eelmisel aastal esimest korda tehtud. See oli lahe,” ütles Sultangirejev.

Öösõit algab ikka See teatri ees asuvast bussipeatusest. Sultangirejev ütles eile, et korraldajad panevad õhtul bussipeatuse märgi üles. Samuti käisid nad eile järel aedadel, mis hakkavad teatrimaja ümbritsema.

Nostalgiapäevade põhipäev on jätkuvalt laupäev, kui kell üks algab vanaaegsete sõidukite paraad Mulla tänavalt lossiparki. Lossipargis toimub ka autode näitus ja laat. Sultangirejevi sõnul on kauplejaid tänavu palju, kokku pole ta jõudnud neid lugeda. „Iga päev tuleb juurde, nagu Valge Daami laat juba,” ütles Sultangirejev.

Sealsamas lossipargis esinevad ka tantsutrupid Must Kohvi, Cho-Co-Latte, Bõliina ja Türi NST liikumisrühm. Toimub moedemonstratsioon. „Moedemm tuleb igal juhul. See on nii naljakas asi, tõsiselt tobe,” ütles Sultangirejev.

Bänd teeb muusikavideo

Samal õhtul toimub ka 15minutiline bussisõit linna peal. „Eks ta ise vaata, mis marsruut tuleb, selline kruiisikas,” ütles Sultangirejev.

Päeva lõpetab ansambel MaidEst, kes Sultangirejevi sõnul plaanib teha muusikavideot, sest ansambel mängib retromuusikat ning nostalgiapäevade ajal on inimesed vastavates kostüümides.

Sultangirejevi sõnul tuleb nostalgiapäevadele ikka nostalgiliste riietega tulla. „Vanaema kostüümikapp tuleb lahti teha. Kõik tuulavad naljakad asjad välja. Eks ta üks suur kostüümidraama ole siin Haapsalus,” ütles ta.

Nostalgiapäevadelt ei puudu ka õnneloos ja oksjon. Sultangirejev ütles, et oksjonilt võib soetada endale näiteks suusad. Õnneloosist, kus võiduta ei jää keegi, võib saada näiteks teeklaase ja kirjaklambreid. „Seal on häid asju ka,” jätab Sultangirejev võidetavad asjad lahtiseks.

Pühapäeval toimub See teatri õuel nostalgiapäevade lõpetamine ja kultuurikeskuses Kose näiteseltsi Kikerdis etendus „Nässu in memoriam”, mis on valminud Jüri Tuuliku jutustuse „Kojusõit” ainetel.

Nostalgiapäevade ajal võib tulla rohkelt üllatusi, sest nagu Sultangirejev ütles, on kõik spontaanne.

Kava

Reede, 7. september

Tootmiskoondis Vikero (See teater)

20 Avatakse uksed

21 Nostalgiapäevade ametlik avamine

22 Riho Luhteri lintmakidisko, pääse 7.-

21.30 Öösõit Haapsalu ajaloolistesse paikadesse

Kuursaal

22 Ansambel Apelsin

Laupäev, 8. september

13 Paraad Mulla tänavalt mööda peatänavat piiskopilinnusesse

Piiskopilinnuses

Laat, täika, duo Kompvek, tahtsurühm Must Kohvi, Türi NST liikumisrüm, tantsurühm Cho-Co-Latte, slaavi kultuuri ühing Bõliina, moedemm ja loterii

16 Nostalgilised kantritantsud

Päeva juhivad Gustav Reinop ja Lauri Hermann

Lossiplatsi parklas

14.30 autode vigursõit

Tootmiskoondis Vikero

20 avatakse uksed, temaatiline puhkeõhtu „Külvipidu”, tantsuks mängib ansambel MaidEst ja duo Kompvek, pääse 7.-

Haapsalu VanaKino

20 Nostalgiadisko – ansambel Justament ja DJ Lauri Hermann, pääse 10.-

Läänemaa keskraamatukogu

10 Tasuta raamatute laat

Pühapäev, 9. september

Tootmiskoondis Vikero

12 Nostalgiapäevade ametlik lõpetamine, oksjon

Haapsalu kultuurikeskuse Randlase saalis

14 Kose näiteseltsi Kikerdis etendus „Nässu in memoriam”