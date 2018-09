Mari-Liis Müürsepal ilmus debüütkogu

Haapsalust pärit luuletajal Mari-Liis Müürsepal ilmus äsja debüütluulekogu „Paradoksid”.

Luulekogus on 62 luuletust, näiteks naiselikkusest, Eestimaast; on motivatsiooniluulet, mütoloogilistest olenditest, luuletaja elust, õnnetust ja õnnelikust armastusest ja paljust muust. „Mulle on alati meeldinud ka niinimetatud olmeluule, näiteks sellest, kuidas veekeedukann katki läks või kuidas eestlased pimekohtingutel käivad,” ütles Müürsepp.

Sellest, kuidas keedukann katki läks, kogust „Paradoksid” siiski lugeda ei saa. See luuletus ilmub järgmises kogus. Enne järgmist luulekogu on plaanis Müürsepal avaldada novellide ja lühijuttude kogu ning kolmandana luulekogu. See-eest võib „Paradoksidest” lugeda, kuidas tassil kõrv ära tuli.

Luulekogu nimi „Paradoksid” on tulnud Müürsepa sõnul sellest, et nendes luuletustes on tihtipeale sees mõni vastuolu, näiteks kuidas armastame kedagi, kes meid ei armasta, kuidas naised tahavad nii üksindust kui ka seltskonda.

„Need paradoksid ei tule välja ainult eraldi luuletustes, vaid ka kogu tervikuna vaadates: selles on nii rõõmu kui kurbust, haprust kui tugevust, lootust kui lootusetust, kõik moodustab sellise paradokside kogumi,” ütles Müürsepp.

Luuletanud on Müürsepp umbes 11 aastat. „Põhiline tõukav jõud oli vist see, kui kirjandusõpetaja andis klassile ülesandeks Rabindranath Tagore’ist inspireeritud luuletust kirjutada,” ütles Müürsepp.

Samas proosatekste on ta kirjutanud nii kaua, kui mäletab. „Kirjutamine on alati väga südamelähedane olnud,” ütles Müürsepp.

Oma raamatust on Müürsepp alati unistanud, nüüd tundus talle, et on kogunenud piisavalt materjali, mida sobiks avalikkusega jagada. „Kindlasti oli oma osa ka sellel, et olen viimastel aastatel kokku puutunud paljude kirjutavate inimestega, kes on mind selel raamatu avaldamiseks kõvasti motiveerinud ja julgustanud,” ütles Müürsepp.

Varem on Müürsepa luuletused ilmunud näiteks punkluulekogumikus „Sõnaga näkku 2”, kogumikes „Kuldne kaseleht” ja „Luulekavad” ning ajakirjades Värske Rõhk ja Looming. Tema proosateoseid on avaldanud ajakirjad Värske Rõhk ja Reaktor.

Illustratsioonid luulekogusse „Paradoksid” on teinud samuti Haapsalust pärit Maarja Palmiste. „Mul on väga hea meel, et mu lapsepõlvesõbranna Maarja oli nõus selle töö ette võtma. Tuli välja, et see polnud kõige lihtsam ülesanne, aga jäin tulemusega väga rahule,” ütles Müürsepp.