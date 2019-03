Galerii: Adam Cullen esitles Haapsalust inspireeritud luuleraamatut

USAst Minesotast pärit tõlkija, muusik ja luulejata Adam Cullen, kes enam kui kümme aastat Eestis elanud ja läinud aasta lõpul luulekogu “Väikeses linnas” ilmutanud, esitles seda laupäeval Viieristi kultuuriklubis.

Esitlusel vestles Culleniga kirjastaja Igor Kotjuh. Räägiti identiteedist, Culleni sattumisest Eestisse, luuletamisest ja tõlkimisest ning samuti Haapsalust, kus haikukogumik “Väikeses linnas” sündinud on.

Culleni sõnul oli ta pikemalt Haapsalus viis-kuus aastat tagasi ja taas 2017. aasta lõpus. “Hakkasin ringi käima ja motiivid hakkasid keerlema, lõpuks kukkus välja luulekogu,” selgitas ta. Luuletaja lisas, et see raamat räägib talvisest Haapsalust. “Suvel on see hoopis teine. Suvel lähevad ka kohalikud siit ära,” rääkis ta.

Culleni hinnangul on Haapsalu kodune ja hea energiaga linn. “Ma ei tea, mis kehastaks väikest linna paremini kui Haapsalu,” lisas ta.

Fotod Arvo Tarmula