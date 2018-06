Noored avaldavad arvamust

17. juunil korraldab Haapsalu noortevolikogu promenaadil noorte arvamusfestivali.

Noortevolikogu esimehe Karl-Edward Uibo sõnul liiguvad Haapsalu [eel]arvamusfestivalil tekkinud mõtted Paidesse, kus nende üle arutatakse edasi. Haapsalu noorte arvamusfestival on Paide arvamusfestivali eelsündmus, seetõttu ongi selle nimi [eel]arvamusfestival.

Teemad puudutavad noori

Haapsalus arutlevad noored selle üle, kes on nende jaoks arvamusliider – on see õpetaja, youtuber või poliitik? SA Kiusamisvaba Kool veab kiusamisvastast töötuba, kus räägitakse, kuidas kiusamist ära tunda ning kuidas on ühel noorel võimalik seda ohjata. Töötuba lõpeb meemide loomisega, mis saadetakse Kiusamisvaba Kooli meemikonkursile.

Festivalil käsitletakse ka e-Euroopa ja digivaldkonna arengut. Kuigi läbi interneti on mugav suhelda, osta kaupu, tellida transporti või kasvõi lapsehoidjat, peitub e-maailmas ka mitmeid ohte. Ei ole enam ebatavaline, et kodumasinad suhtlevad omavahel ning autod sõidavad ise, kuid isesõitvate autodega on avariid juba toimunud. Arutataksegi, mida tuleks teha koos teiste riikidega Euroopa Liidu tasandil, kas internetiplatvorme on vaja reguleerida ja millised ohud varitsevad sotsiaalmeedias.

Jututeemaks on ka taastuvenergia tulevikutrendina. Teema on ajendatud sellest, et Eestis praegu valdatavalt kasutusel olev põlevkivienergia saastab keskkonda ja on piiratud ressurss. Kuna Läänemaa oleks hea paik tuuleenergia tootmiseks, arutlevadki noored selle üle, millal saab Läänemaast Eesti uus energiakeskus.

Festivalil tulevad kõne alla ka noorte osalusvõimalused ning õigus arvamust avaldada. Arutletakse mitmekultuurilise Eesti üle ja kuidas lahendada ühiskondlikke probleeme.

Oluline on seotus Läänemaaga

Et leida teemad, mida noorte [eel]arvamusfestivalil kajastada, korraldasid noortevolikogu liikmed ideekorje, kuhu laekus kümme ideed.

„Ideede valikul oli meie jaoks kõige olulisem, et need oleksid seotud Haapsalu või Läänemaaga, ent seejuures ka noortele huvitavad kuulata ja arutleda,” ütles Uibo. „Kuna festivali peamine sihtrühm on noored, soovime, et nad oskaks teemadel ka kaasa rääkida.”

Uibo sõnul on arvamusfestivalile oodatud kõik huvilised, mitte ainult noored, vaid ka nooruslikud ja noorte ühiskondlikku aktiivsust oluliseks pidavad inimesed ja organisatsioonid nii Läänemaalt kui ka kogu Eestist. Uibo sõnul on oluline soov arutleda noori puudutavatel teemadel.

Noorte [eel]arvamusfestival on 10.–11. augustil kuuendat korda Paides toimuva arvamusfestivali eelfestival. Esimene [eel]arvamusfestival toimus kolm aastat tagasi Narvas. Nüüdseks toimuvad [eel]arvamusfestivalid üle Eesti.