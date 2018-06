Haapsalu arvamusfestivalil osales 300 noort

Haapsalus toimunud esimene noorte [eel]arvamusfestival tõi kokku 300 noort ja noortemeelset. Festivali lõpetas arutelu „Ole vait – ära kaaguta!”, milles otsiti vastust küsimusele, kuidas soodustab praegune arvamusruum aktiivse kodaniku arengut.

Arutelus osalejate ja kuulajate mõttevahetuses leiti, et noored ei julge või ei taha oma arvamust avalda, kuna sageli puudub neil eelnev kaasamõtlemise kogemus.

„Näiteks õpetatakse koolis, kus luuakse noorte teadmiste ja oskuste vundament, ühiskonnaõpetust alates gümnaasiumist, sellest aga ei piisa, et ühiskonnas teadlikult kaasa rääkida ja mõista poliitilisi protsesse,” arutlesid Kalle Laanet, Jaanus Karilaid, Katrina Koppel ja Kätlin Kuldmaa.

Toodi välja tajutav probleem Eesti väitluskultuuris, kus teisel arvamusel inimest alavääristatakse. Noortele pole see meele järele.

Arvamusfestivali eestvedaja Maiu Lauringu sõnul tõi noorte eelfestival kokku Eesti käekäigust huvitavad noored ja andis aimu, mis neile muret teeb. „Ma loodan, et esimene noorte [eel]arvamusfestival julgustas kohalikke noori julgemalt ühiskondlikes aruteludes osalema ning kasutama oma arvamuse avaldamiseks juba olemasolevaid võimalusi,” ütles Lauring.

Noorte [eel]arvamusfestivali eestvedajad, Haapsalu noored Karl-Edward Uibo ja Dan Taidla ütlesid, et tagasiside festivalile on olnud väga positiivne ja see annab indu korraldada üritust ka järgmisel aastal. „Esimese aasta sisu oli väga mitmekülgne ja andis mõtteainet nii kuulajatele kui ka aruteludesse kutsutud rääkijatele,” lisasid noormehed.

Haapsalus arutleti ka selle üle, kes on noorte jaoks arvamusliidrid, millist e-Euroopat noored soovivad ja kuidas nemad ühiskondlikke probleeme lahendaksid. Noored soovivad, et tuleviku Euroopa oleks veelgi turvalisem, ja mis olulisim – et isiklik info ei jõuaks kolmandate osapoolteni ja et sellesse suhtutaks eetiliselt.

Kiusamisvaba Kooli töötoas „Kuidas taltsutada kiusamist” tõstatusid seevastu küsimused, kuidas teha vahet sõnavabadusel ja kiusamisel ning mis roll on pealtvaatajal kiusamise lõpetamiseks? Youtuber‘ite, õpetajate ja poliitikute arutelust selgus, et kuigi youtuber‘id on populaarsed, on noorte kõige suuremaks mõjutajaks kodu ja kool, mis laovad vaimse vundamendi kogu eluks.

Kohaliku ideekorje aruteludes jäi kõlama mõte, et venelaste lõimimisele lisaks peaksid eestlased ka ise enam lõimumisse panustama. Et valmistada ette Eesti üleminek taastuvenergiale, tuleks aga meie haridussüsteemi sisse tuua energeetika valdkond ja suurendada koostööd Eesti ülikoolide vahel.

