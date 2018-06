Otsitakse Eesti ilusaimat postkasti

Omniva ja Postimees asuvad otsima Eesti ilusaimat postkasti, mille raames palutakse inimestel saata pilte oma kodu kaunistavatest põnevatest postkastidest, teatas Omniva.

Osalema kutsutakse kõiki, kes tahaksid teha täiesti uue ja omanäolise postkasti või kes leiavad, et nende kodu kaunistav postkast vääriks juba praegu omaette auhinda.

„Korras ja hooldatud postkastis ei saa saadetised kahjustada, need teevad meie ümbrust ilusamaks ning selle üle tunnevad heameelt ka kirjakandjad, kelle kanderingid muutuvad kiiremaks. Teeme oma kodude visiitkaardid Eesti sajandaks sünnipäevaks ilusaks!“ kutsus Omniva jaotusvõrgu juht Jaak Saar üles kõiki konkursil osalema.

Et meisterdamise rõõm oleks suurem, panevad Omniva ja AS Eesti Meedia välja hulganisti auhindu. Peaauhinnaks on 500-eurone Bauhofi kinkekaart.

Maakondade lõikes auhinnatakse kolme ilusaimat postkasti igas maakonnas Postimehe paberlehe aastatellimusega. Lisaks saavad kõik pildi saatjad lugeda kõiki Postimehe digiartikleid üks kuu tasuta.

Selleks, et töö ladusamalt läheks, on Omniva ette valmistanud ka sobiva postkasti joonise ning meisterdamise video. Need leiad leheküljelt http://omniva100.ee/#postkast. Ühtlasi tasub inspiratsiooniks jälgida ka Omniva Facebooki ja Instagrami, kus jagatakse näiteid eeskujulikest postkastidest.

Fotosid oodatakse kuni 6. augustini, 13. augustil algab Postimehe keskkonnas rahvahääletus. Võitjad kuulutatakse välja 27. augustil.

Peaauhinna võidab rahvahääletusel, kirjakandjate ja žürii poolt enim hääli saanud postkast. Rahvahääletusel enim hääli saanud postkast pärjatakse „Rahva lemmiku tiitliga“. Žürii valib võitjad kategooriates „Zürii lemmik“ ja „Fantaasiapostkast“ ning kirjakandjad „Kirjakandjate lemmiku“.

Eesti ilusaima postkasti žüriisse kuuluvad disainer Johanna Tammsalu, saatejuht Reet Linna, poeet ja endine postiljon Contra ehk Margus Konnula ja Nipiraamatu peatoimetaja Epp Reinmets.