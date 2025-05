Martti Kuldma: postiteenuse kättesaadavusest linnas ja maal

Omniva ei taha olla nördinud kass, vaid pakkuda konstruktiivseid lahendusi väheneva universaalse postiveo mahu tingimustes.

Hiljuti Lääne Elus ilmunud arvamusartikkel maalib värvika ja valusa pildi ühe kirjasaatja raskusest maapiirkonnas: kümneid postkontoreid on suletud või on need harva avatud, kirjakaste ja markide müügipunkte jääb vähemaks ning korje ja kanne on aeglased.

Kõigepealt – aitäh, et maakonnalehed hoolivad! Me märkame seda. Kuulame ka. Anname endast parima, et lahendusi leida. Leheveergudel tahaksin aga maalida sama pilti natuke laiemaks, et sellelt paistaks postiteenuse olukord ka laiema ühiskonna ja postiette