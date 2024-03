Omniva pakiautomaatidest saab nüüd tasuta saata teise ringi asju Uuskasutuskeskusele 

Esimeste kevademärkide saabudes korrastavad inimesed agaralt oma kodusid ning vabanevad liigsetest asjadest. Sel kevadel on asjadele uue võimaluse andmiseks avanud oma uksed Omniva pakiautomaadid, mille abil saab liigseks muutnud korralikud asjad tasuta saata Uuskasutuskeskusele. Annetuskampaania kestab kuni 26. aprillini.

Uuskasutuskeskus ärgitab kevadise kraamimise tulemusena üle jäävaid korralikke asju andma uuele ringile. „Kõik kodus armsaks saanud asjad väärivad võimalust kestma jääda. Tänu Omnivale saame nüüd üle kogu Eesti pakkuda inimestele mugava võimaluse kvaliteetseid ja olulisi esemeid ringluses hoida,“ kommenteeris Uuskasutuskeskuse tegevjuht Katriin Jüriska.

Omniva ESG ja kommunikatsiooniüksuse juht Katrin Isotamm märkis, et kaupade ringlus ning taaskasutamine toetab nii keskkonnasäästu kui kuluefektiivset majandamist ning logistika- ja kullerettevõtetel on selles aasta-aastalt üha suurem roll. E-kaubanduses on Isotamme sõnul seda trendi selgelt näha, sest veebipoodide tagastuste osakaal kasvab kiiremini kui ostude oma.

“Uuskasutuskeskusega koostöös avab Omniva oma pakiautomaatide võrgustiku ka inimestele, kes soovivad oma asju ja rõivaid uutele kasutajatele edasi anda ja nende eluiga seeläbi pikendada. Kuna meie pakiautomaatide võrgustik on lai ning kättesaadav pea igas Eesti otsas, siis loodan, et käesolev kampaania innustab paljusid inimesi oma kevadpuhastuse käigus kõrvale pandud riided ja muud tarbeesemed pakiautomaadi abil tasuta Uuskasutuskeskuse poole teele panema.”



Koostöös Omnivaga saab Uuskasutuskeskusele annetada mitmesuguseid puhtaid ja terveid asju, mis mahuvad pakiautomaati. Uuskasutuskeskus võtab vastu korralikke riideid, jalatseid, mänguasju, lelusid ja uuema aja raamatuid, spordi- ja hobitarbeid, väiksemat kodutehnikat, sisustusesemeid, nõusid ja köögitarbeid, kodutekstiile. „Pakiautomaadi kaudu võib ka nõusid saata, kuid need tuleb eelnevalt kindlasti turvaliselt pakkida, kasutades nii tugevat pappkarpi kui ka pehmet polsterdusmaterjali, mis fikseeriks saadetise kindlalt ja esemed ei kahjustuks transpordi käigus,” andis Omniva ESG juht nõu.

Asjade annetamiseks tuleb need korralikult ja transpordikindlalt pakendada ja seejärel annetus veebilehel registreerida, sisestades sinna oma e-posti aadressi. Seejärel jõuab e-kirjaga varasemalt sisestatud e-posti aadressile kinnituskiri ühekordse koodiga, mida kasutades on võimalik Omniva pakiautomaadist pakk teele panna.

Kõik Omniva abil läkitatud annetused jõuavad kõigepealt Uuskasutuskeskuse sortimiskeskusse, kus asjade seisukord vaadatakse üle. Korralikud asjad liiguvad edasi Uuskasutuskeskuse kauplustesse üle Eesti, samuti e-poodi. Samuti toetab Uuskasutuskeskus koostöös partneritega vajaduspõhiselt abivajajaid, näiteks igakuiselt suurperesid, lisaks loomade varjupaiku, naiste tugikeskuseid, pagulasi. Aprillis 20-aastaseks saava Uuskasutuskeskuse südameasi on asjade, riiete, materjalide, oskuste ja kogemuste uuel moel kasutamine, ringluses hoidmine ning seeläbi neile uue kestliku väärtuse loomine.