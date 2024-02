Vastulause: pakiautomaat kui mugavusteenus

Vastulause Lääne Elu 20. veebruaril ilmunud juhtkirjale „Eesti Post koorib maalt viimast”.

Lääne Elu juhtkirjas viidatakse sellele, et postiteenuse pakkumine ja tagamine kõikidele Eesti inimestele ei ole Omniva prioriteet.

Praegu osutame postiteenust Oru vallas Linnamäel asuvas postipunktis. Postipunkt on avatud neljal tööpäeval ning ligipääsetav kõigile Linnamäe elanikele. Lisaks on kõikidele inimestele kättesaadav personaalne postiteenus ehk teisisõnu saab postikulleri enda juurde koju tellida. Postikulleri kojukutse on maapiirkondades kõikidele inimestele tasuta. Postikuller osutab kõiki peamisi postkontori teenuseid: müüb marke, ümbrikke, võtab ja annab üle saadetisi.

Oru osavald on avaldanud soovi saada pakiautomaat kui mugavusteenus lisaks juba toimivale postipunktile ja kojukutseteenusele, kust saab saata ja vastu võtta erinevaid pakisaadetisi. Antud juhul ei ole pakiautomaadi paigaldamine ja täiendav mugavusteenus seotud universaalse postiteenuse osutamisega.

Kõiki postiteenuseid osutab Omniva täna Oru osavallas kooskõlas postiseadusega ja teeb seda ka edaspidi.

Mart Mägi

Omniva juhatuse esimees