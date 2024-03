Eesti Ekspress võttis Rea Rausi pihtide vahele

Tulevastele tervisejuhtidele annab loengut õppejõud, kes kahtleb vaktsiinides, on tarvitanud MMS-i ja jäi ülikoolis petturlusega vahele, kirjutas Eesti Ekspress.

Rea Raus on sotsiaalmeedias levitanud infot, et maskid nakkushaiguste puhul ei aita, ja nimetanud koroonavaktsiini „eksperimentaalseks geeniteraapiaks“. Samas õpetab ta Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis tudengitele tervisedendust.

Ehkki tudengite antud tagasiside Rausile on positiivne, jäävad õppejõud kriitiliseks. „Ta oskab suurepäraselt meeldida. Mind, doktorikraadiga inimest, võlus ta ka ära. Aga aegamööda sain aru, et ta ei saa aru, millest ta räägib. See jutt ei olnud teaduspõhine,” ütles üks Ekspressiga suhelnud Tallinna ülikooli õppejõud lehele.

Lisaks on Raus jäänud Ekspressi väitel vahele akadeemilise petturlusega. Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik ütles Ekspressi edastatud info peale, et petturlusega vahele jäänud õppejõud ei sobi tudengeid õpetama ja ta edastas juba oma seisukoha ka Haapsalu kolledži juhile Heli Kaldasele. Viimane viibib sel nädalal veel Kanadas.

