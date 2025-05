Projekteerimistingimuste avalik menetlus (Tallinna mnt 21 a, Haapsalu linn)

Kuula artiklit, 0 minutit ja 50 sekundit 0:00 / 0:50

Projekteerimistingimuste saamiseks on esitatud taotlus üksikelamu püstitamiseks Tallinna mnt 21 a asuvale kinnistule Haapsalus. Ajavahemikul 08.05.2025 – 22.05.2025 on Haapsalu linna veebilehel (www.haapsalu.ee/avalikustamisel-olevad-projeteerimistingimused) avalikustatud Tallinna mnt 21 a projekteerimistingimused. Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.