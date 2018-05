Täna lõpeb noorte (eel)arvamusfestivali ideekorje

Haapsalu noortevolikogu eestvedamisel juunis Haapsalus esimest korda peetava noorte (eel)arvamusfestivali ideede kogumine lõpeb täna.

Avaliku ideekorje eesmärk on koguda kokku sihtrühma jaoks olulised aruteluteemad, millest moodustada (eel)arvamusfestivali üks kolmest arutelualast.

„Kuidas saaks Haapsalust ja Läänemaalt laia ilma lennanud tibud tuua tagasi Läänemaa arengule kaasa aitama? Kuidas noori oma kodukohaga rohkem siduda?“ selgitas festivali vabatahtlik kommunikatsioonijuht Mari-Liis Koemets. „Elupõlised läänemaalsed ja kõik, kellele Läänemaa armas – et (eel)arvamusfestival oleks sisukas, on teie mõtted olulised.“

Millised teemad vajavad diskussiooni ja lahendusi? Festivali korraldajad julgustavad oma mõtteid kirja panema siin.

Iga organisatsiooni või eraisik võib esitada ka mitu ideed, paraku programmi kõik ei mahu. Noorte (eel)arvamusfestivali meeskond valib välja need, millel on: selge põhjendus ja eesmärk, eesmärgi saavutamist hästi toetav aruteluvorm ning erinevaid vaatenurki esile toov mitmekesine osalejate koosseis.

„11. maiks anname tagasisidet, milliseid ideid/arutelusid programmi ootame ning algab arutelude ettevalmistus,“ selgitas Koemets. „Alates 16. maist hakkame samm-sammult programmi avalikustama ja tutvustama (eel)arvamusfestivalil tulevaid arutelusid.“

Haapsalus 17. juunil peetav noorte (eel)arvamusfestival on osa augustis Paides toimuvast arvamusfestivalist. Arvamusfestival on 10.–11. augustil Paides toimuv festival, mis toob kokku Eesti inimeste ja ühiskonna jaoks tähendusrikkad teemad, et luua arutlevat demokraatiat ja ühisloomes sündivaid lahendusi hindav Eesti. Festivalile on oodatud kõik, kellele lähevad korda Eesti heaolu ja areng.