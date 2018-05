Westholmi gümnaasium pidas lennuväljal riigikaitselaagrit

Tallinna Jakob Westholmi gümnaasium pidas eile ja täna kaitseliidu Lääne maleva toel Kiltsi lennuväljal riigikaitselaagrit.

Kahe päeva jooksul õpetati 10. klassi noortele seitsmes kontrollpunktis päästeoskusi ja meditsiini, anti topograafiateadmisi, õpetati kaugust määrama ja ennast maskeerima, püstitati laager ja visati õppegranaati. Lisaks tegid noored rividrilli.

Punktide läbiviimisel olid abiks Lääne maleva instruktorid ja Haapsalu päästekomando. Westholmi gümnaasiumi 11. klassi õpilased olid laagris juba jaoülemate ja abiinstruktoritena.

Kaitseliidu Lääne maleva pealiku kohusetäitja Jüri Bachmani sõnul algas Lääne maleva ja Westholmi gümnaasiumi koostöö eelmisel aastal, mil tallinnlased esimest korda Kiltsi lennuväljal riigikaitselaagrit pidasid.

Gümnaasiumi riigikaitseõpetaja Heiki Arikese sõnul oli varem laagrid Tallinnas Männiku lasktiiru lähedal, kuid seal hakkas linna lähedus segama: „Seal kõrval oli selline taristu, mida õpilased hakkasid ära kasutama – tualetid, soojad ruumid, kuhu sai varju minna.” Arike lisas, et päris sõdurielust aimu saada, tuldigi Kiltsi.

Jakob Westholmi gümnaasium on ainus Eesti gümnaasium, kus on riigikaitse õppesuund. Arikese sõnul on see kooli kõige suurema koormusega õppesuund, kus 24 kohale pürgis näiteks sel aastal 168 soovijat.

Laagri üks läbiviijatest, kooli matemaatikaõpetaja Kaiko Lippur lisas, et 24 õpilasest 14 on tüdrukud ja kümme poisid. „On näha, et riigikaitse on tüdrukute hulgas populaarne. Tüdrukutel on seda tahtmist, usinust ja pealehakkamist ning nende hinded on paremad,” rääkis ta.

Riigikaitse õppesuunal tehakse esimesel aastal läbi tavapärane riigikaitseõpetus, kuid järgmistel aastatel õpetatakse riigikaitse kõrval ka sisekaitset – politsei- ja päästeõpet ning samuti korrektsiooni ehk vanglaametniku tööd. Lisaks sellele on õppekavas ohvitserile oluline etiketi ja avaliku esinemise õpetus ning riigikaitse ajalugu.

Lippur pidas riigikaitse ajaloo õpetamist oluliseks, sest Westholmi gümnaasium oli üks kolmest Tallinna koolist, kust mindi in corpore Vabadussõtta. Nii käiakse õpilastega igal aastal Vabadussõja radadel.

Fotod Urmas Lauri