Urmas Sukles toetab Keskerakonna valimiskampaaniat

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles Lääne Elule, et toetab Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu kandideerimist riigikokku.

„Ma teen kindlasti koostööd Keskerakonnaga, sest see on peaministri partei ja oleme Haapsalus koalitsioonis. Kindlasti toetan ma Jaanus Karilaidu, et ta saaks riigikokku. Karilaid on riigikogus olnud väga hea Haapsalu ja Läänemaa saadik,” ütles Sukles.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!