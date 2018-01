Haapsalu spordikeskus laiendab jõusaali

Haapsalu spordibaaside juhi Tarmo Tuisu sõnul pole Eesti olümpiakomiteelt tunnustusplaadi saanud Haapsalu spordikeskus kaugeltki valmis ja juba mõeldakse uue laienduse peale.

„Tööd on siin majas veel kõvasti,” ütles Tuisk. „Meil on väike unistus jõusaali laiendamiseks, nõukogu on selle ka heaks kiitnud. Eskiis on juba olemas.”

Laiendus tuleks vehklemishalli välisnurka, kuhu saab jõusaalist läbimurde teha. „Põhimõtteliselt tuleb üks saal juurde, ruumi ja õhku ja valgust on siis rohkem,” selgitas Tuisk. Praegune jõusaal tegutseb endise maadlussaali ruumides, mis on kitsas ja umbne, ning uute trenažööride jaoks ruumi enam pole.

Projekteerimine algab Haapsalu spordibaaside juhi sõnul varsti. „Suveks peaks projekt valmis olema, siis saab ka kulud välja arvestada. Kui kõik asjad sujuvad ja takistusi ei tule, peaks laiendus valmima järgmisel aastal, aga võibolla isegi sel aastal,” ütles Tuisk.

Ta lisas, et on ettevõtmise suhtes väga optimistlik. „Jõusaalis käiakse hommikust õhtuni ja ka nädalavahetustel. Väga mõistlik, kui spordikeskus saab jälle natuke suuremaks ja kaasaegsemaks,” märkis Tuisk.