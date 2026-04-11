Rulapark on taas lahti

Rulapark. Foto: Haapsalu spordibaasid

Eelmisel kuul suletud trikipargist on eemaldatud kaks kõige ohtlikumas seisus rularampi ja park on taas kasutajaile avatud.

Haapsalu spordibaasid parandas ülejäänud rulapargi elemendid ning loodab, et park peab tänavuse hooaja vastu.

Pikemas plaanis on soov ehitada Haapsallu uus betoonist rulapark. See läheb hinnanguliselt maksma 150 000 eurot. Spordibaasid otsivad sponsorit, kes aitaks ehitust rahastada.

Praegune puidust rulapark avati staadionil 2018. aasta suve lõpus.