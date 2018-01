Galerii: “Pilvede all” Haapsalu esilinastus tõi saali rahvast täis

Menuseriaali “Pilvede all” põhjal vändatud mängufilmi “Pilvede all. Neljas õde” Haapsalu esilinastus tõid Haapsalu kultuurikeskuse saali puupüsti publikut täis. Haapsalu esilinastus oli välja müüdud juba nädala alguseks.

Kuigi välja oli kuulutatud, et näitlejad hakkavad autogramme jagama kell 16, lookles juba enne seda kultuurikeskuse fuajees pikk autogramminõudlejate järjekord.

Filmis ja seriaalis õdede ema Sirje Jakobsoni mängiv Ritta Rätsepp, Albert Aavakivi rollis olev Ain Lutsepp ja Indrek Murakat kehastav Vladas Radvilavicius võtsid laua taga istet, et filmi postritele autogramme kirjutada, vahepeal ka lilli ja kingitusi vastu võttes ning fännidega pilti teha.

Filmi režissööri Toomas Kirsi sõnul pidid filmi näitlejad end täna jagama kahe koha vahel, sest Haapsaluga ühel ajal linastus film ka Pärnus.

Enne kui filmi algust lavalt rahvast tervitades sõnas Kirss, et Albertist on saanud Haapsalu sümbol. “Kui Albert oleks Haapsalus valimistel kandideerinud, siis poleks Suklesel ilmselt võimalust olnud,” viskas Kirss koolivenna, Haapsalu linnapea Urmas Suklese üle nalja.

Nii Rita Rätsepp kui ka Ain Lutsepp kinnitasid, et Haapsalu võtetele on alati mõnus tulla ja paljud inimesed, peamiselt küll võttepaikadega seotud, on tuttavaks saanud. Lutsepp lisas, et inimesed on hakanud talle ka tänaval tere ütlema: “Ma vabandan, kui ei ole terele vastanud. Vahel pole märganud, sest olen olnud oma mõtetes.”

Seitsmendat aastat Kanal 2 ekraanil jooksva menuka teleseriaali “Pilvede all” järgi vändatud film viib vaataja ajas viis aastat edasi.

Lugu saab alguse sellest, et Sirje (Rita Rätsepp) valimistub kuursaalis oma täiesti tavalist, isegi mitte juubelihõngulist sünnipäeva pidama ja kutsub sinna kokku pool Haapsalut. See tekitabki kaaskondsetes küsimusi.

Lisaks selgub, et sünnipäevale on oodata ka veel ühte Sirje tütart – esiklaps, kelle olemasolu on ta teiste tütarde eest varjanud.

Kirsi sõnul on tegemist filmiga, kus peaks laste silmad või kõrvad vahepeal kinni katma. “Film paneb mõtlema ja muigama. Ma olen kindel, et see teile meeldib,” ütles ta publikule.

Filmi “Pilvede all. Neljas õde” näidatakse Haapsalu kultuurikeskuses 25. jaanuarini.

Fotod Arvo Tarmula