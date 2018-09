Homme esilinastub Haapsalus „Võta või jäta“ Reimo Sagoriga peaosas

Reedel jõuab Haapsallu Eesti Vabariik 100 filmiprogrammi teine täispikk mängufilm „Võta või jäta“, milles mängib peaosa Paliverest pärit näitleja Reimo Sagor.

Režissöör Liina Triškina-Vanhatalo mängufilmidebüüdi Eesti esilinastus oli eile ja film on juba valitud kandideerima Ameerika filmiakadeemia parima võõrkeelse filmi auhinnale.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valminud mängufilmis „Võta või jäta“ täidab peaosa Paliverest pärit ja Taebla keskkooli lõpetanud Vanemuise näitleja Reimo Sagor. Loo keskmes on Eesti mees Erik, kes Soomes ehitusel tööl olles saab ootamatu teate isaks saamise kohta. Kuna ema pole lapse eest hoolitsemiseks valmis, siis tuleb Erikul otsustada, kas uus isaroll võtta või jätta.

“Väga kasvatav ja arendav, tugev kogemus oli,” ütles Sagor rolli kohta.

Eile nägi ta esilinastusel korda filmi lõppversiooni. “Väga meeldis. Oli hästi kokku lõigatud ja sorav,” ütles ta.

Filmi produtsendi Ivo Felti sõnul on sümpaatne, et film on enne kinno jõudmist juba märkimisväärselt tähelepanu saanud. „Liina Triškina-Vanhatalo on oma esimeseks mängufilmiks võtnud aktuaalse ja keerulise teema ning seda ausalt käsitlenud. Loodetavasti oskab kinokülastaja seda hinnata,“ märkis Ivo Felt.

„EV100 filmiprogrammi teise mängufilmi esilinastumine paneb alguse juubelisügise suurele filmisajule,“ sõnas riigikantselei EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa. „Juubeliaastal tuleb käsitleda ka tõsisemaid teemasid ning film „Võta või jäta“ räägibki ilustamata saja-aastase Eesti argipäevast. Ma usun, et see lugu puudutab Eestis kümneid tuhandeid inimesi,“ lisas Rohumaa.

Filmis mängivad Reimo Sagor, Nora Altrov, Emily Viikman, Liis Lass, Adeele Sepp, Epp Eespäev, Andres Mähar, Egon Nuter, Mait Malmsten ja teised armastatud Eesti näitlejad.

„Võta või jäta“ režissöörina teeb oma debüüdi Liina Triškina-Vanhatalo. Operaator on Erik Põllumaa, helilooja Sten Šeripov, kunstnik Markku Pätilä (FIN) ja Kirsi Lember (EST). Produtsent Ivo Felt.

Filmi valmimist on toetanud Autoforte, Tallink ja Eesti Meedia.

Kokku valmib Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks viis mängufilmi, täispikk animafilm, kaks dokumentaalfilmi ja telesari „Pank“. Lisainfo Eesti Vabariik 100 filmiprogrammi kohta leiab www.ev100.ee/filmid.