Taeblas leiti läbipekstud mees

Kolmapäeval teavitati politseid, et Taebla alevikus Kuuse tänavalt on leitud 21-aastane mees, keda on pekstud ja kes on saanud viga. Politsei alustas juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust, vahendas Lääne politseiprefektuuri pressiesindaja Kristi Raidla.