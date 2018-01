Galerii: Promenaadil avati “Pilvede all” pink

Täna pärastlõunal avati Promenaadil, Allikapaviljoni lähedal teleseriaali ja nüüd ka filmi “Pilvede all” pink.

“Me oleme nende seitsme aasta jooksul kõik pingid siin läbi istunud, sellel aga veel mitte,” ütles seriaalist Albertina tuntud Ain Lutsepp koos Sirje osatäitja Rita Rätsepaga pingil istet võttes.

Promenaadi valged pingid saanud osaks osa seitsmendat aastat Kanal 2 ekraanil jooksvast teleseriaalist ja täna Haapsalus esilinastunud filmiski on neil oma kindel koht.

Vastavatud pingi sildilt vaatabki vastu Sirje Jakobsoni suust filmis kõlav mõte: “Tead, mis on huvitav? Alati, kui ma olen tahtnud milleski selgust saada või kellegagi midagi selgeks rääkida, olen siia, promenaadile tulnud. Vahel üksi, vahel kellegagi koos, aga see on koht, mis aitab leida vastuseid.”

“Ilus mõte,” olid kohalolijad ühel nõul. Silditeksti teistele ette lugedes tõdes Rita Rätsepp, et tegelikult on isegi hea, et kiri väikse on: “Siis peab siia pingile ka istuma ja seda uurima.”

Hiljem kultuurikeskuses kinopubliku ees soovitas Rätsepp, et kõigil “Pilvede all” pingile istumas käia, sest seal tekib eriline tunne.

Kolmanda seriaali- ja filmitegelasena oli pingiavamise tunnistajaks Vladas Radvilavicius ehk Indrek. Loomulikult oli kohal ka ka režissöör Toomas Kirss ja linnapea Urmas Sukles.

Suurt rahvamassi polnud pingiavamine udusele promenaadile meelitanud, kuid fänne oli siiski kohal. Esialgu uudistati aupaklikust kaugusest, kuid lõpuks söandasid prouad ka lähemale astuda ja koos oma ekraanilemmikutega pingi juures pilti teha.

Foto Arvo Tarmula