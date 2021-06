Kinopolka – promenaadi vaatega välikino

Haapsalu promenaadi Tantsupaviljonis on augusti lõpuni neljapäevast pühapäevani võimalik tasuta vaadata Eesti filmiklassikat.

Projekti eestvedaja ja korraldaja Priit Rüütli sõnul on tegemist ainulaadse projektiga. „Ei tea küll, et üheski teises Eesti linnas oleks varem välikino sellisel kujul ja kestvusega tehtud,” ütles ta. Rüütel lisas, et on tehtud küll tasuta filmipäevi või -õhtuid.

Korraldaja sõnul on Kinopolka hea võimalus tutvustada ka nooremale põlvkonnale Eesti filmiklassikat, sest filmid kõnetavad pigem just neid, kes on neid juba varem näinud.

