200 inimest käis tuleskulptuure vaatamas

Tulesüütajate hulgas oli ka Haapsalu linnapea Urmas Sukles koos oma koera Neroga. Foto: Urmas Lauri

Vastloodud Ridala Seltsi esimene suurem ettevõtmine vanas Parila koolimajas oli tuleskulptuuride pidu „Valguse algus Pargelis”.

„Teeme linnale head, et korjame kuused kokku, aga teisalt näitame ka kohalikule kogukonnale, et meil on nii palju võimekust ja tahtejõudu, et see asi siin elama lüüa. Kui esimene üritus on nii suur ja ilusti käima läheb, siis inimesed saavad aru, et see hoone läks õigetesse kätesse,” ütles seltsi üks asutaja Kairo Raudkats.

