Oravad viskavad Suklese üle parda

Lemmi Kann

Haapsalu linnapea Urmas Sukles, kes on Reformierakonna liige alates 1999. aastast, ei ole nõus ise erakonnast välja astuma ja on valmis astuma erakonna aukohtu ette. Foto: Arvo Tarmula

Reformierakonna peasekretär Tõnis Kõiv saatis eelmisel nädalal erakonna Läänemaa piirkonna liikmetele kirja hoiatusega, et kohalikel valimistel valimisliitudes kandideerijad visatakse erakonnast välja.

Hoiatus puudutab neid omavalitsusi, kus plaanib Reformierakond minna valimistele oma valimisnimekirjaga. Haapsalu piirkonnas tähendab see, et erakonnast visatakse välja praegune Haapsalu linna esinumber linnapea Urmas Sukles, kes teatas kevadel kandideerimisest oma valimisliiduga.

Tõnis Kõivu kiri oli vastus Reformierakonna Läänemaa arendusjuhi Jaanus Ratase küsimusele, kuidas minna edasi, kui mitmed oravad on teatanud oma kandideerimisest valimisliitudes.

Kõiv vastas järgmist: „Kui Reformierakond läheb Lääne-Nigula vallas või Haapsalu linnas oma nimekirjaga välja, siis ei saa ükski erakonnakaaslane mujal kandideerida. Kui kandideerib, astub ise välja või viskame välja. Väljaheitmise otsustab põhikirja järgi erakonna juhatus piirkonnaorganisatsiooni või aukohtu ettepanekul. Juhatuse taha ei ole ükski väljaviskamine jäänud.”

Ratas edastas Kõivu kirja piirkonna liikmetele.

Juhatus otsustab

„Ma tooksin siia kõrvale sellise näite, et kui inimesed, kes on abielus ja elavad ühe katuse all, otsustavad eri teed minna, siis on kahel perekonnal ühe katuse all väga keeruline toimetada,” ütles Ratas ja lisas, et otsust kedagi välja visata veel ei ole. Ta möönis aga, et peakontori antud signaal on küllalt selge.

„Kui Urmas Sukles oma seisukohta ei muuda, siis on see tõenäosus väga suur. Seda peab piirkonna juhatus otsustama,” ütles Ratas vastuseks küsimusele, kas Haapsalu linnapea visatakse Reformierakonnast välja. „Eks olnud see sõnum mõeldud kogu Läänemaale ja ka kogu Eestile, natuke mõtlemisainet.”

Urmas Sukles tunnistas, et ei arvestanud valimisliitu tegema hakates sellise stsenaariumiga.

„Ma suhtlesin Kõivuga mõni aeg tagasi ja ta ütles, et kuna ma olen valimisliitu moodustamas, peaksin ära minema. Ma leppisin temaga kokku, et olen nõus enne valimisi erakonnast vabatahtlikult lahkuma. Aga pärast seda, kui Ligi ütles (Jürgen Ligi Vikerraadio „Reporteritunnis” 25. mail – toim.), et ma olen ideoloogiliselt selgrootu, pluss veel mõned konkreetsed kirjad peakontorist, siis arutasime potentsiaalsete valimisliidu inimestega asja ja otsustasime, et nii lambad me ka ei ole – meil on selgroog täitsa olemas. Kuna me enda arvates ei kahjusta Reformierakonna positsioone, siis me ei astu välja. Selle sõnumi ma keskkontorile ka saatsin,” selgitas Sukles.

Meie all pidas ta silmas Haapsalu volikogu oravatest liikmeid Mati Seppit, Kalju Aigrot ja Riho Leppa.

„Ju siis tunduvad separatismi kalduvad kohalikud poliitikud erakonnale veidi ohtlikud,” lisas Sukles koduerakonna käitumist kommenteerides.

Erakonna põhikirja järgi on kaks võimalust: kohalik piirkond teeb ettepaneku välja viskamiseks erakonna juhatusele või teeb seda erakonna aukohus.

Sukles on ise Haapsalu piirkonna juhatuse liige. „Meil pole piirkonnaga mingit konflikti olnud ja ma loodan, et piirkonna juhatus seda sammu ei astu,” arvas Sukles.

„Me ei ole piirkonna juhatuses midagi veel lõplikult otsustanud. Kui Kõivu kirja lugeda, siis ega meil väga palju mängumaad ole,” tunnistas Haapsalu piirkonna juht Urmas Koppe. „Ma isiklikult eeldan, et neis, kes erakonna vastu kandideerivad, on endal nii palju aumehelikkust, et erakonnast välja astuda,” lisas ta.



Täispikka lugu Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri, Nõva vallavolikogu esimees reformierakondlane Peeter Kallase ja Lihula vallavolikogu reformierakondlasest liikme Tiina Lobja kommentaaridega saab lugeda tänasest Lääne Elu paberlehest.